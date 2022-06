Hard dom over Boris Johnson i britiske aviser

Boris Johnson overlevde mistillitsvoteringen. Men britiske avisforsider feller en nokså enstemmig dom over resultatet.

Boris Johnson på vei hjem til Downing Street etter avstemningen mandag. Han har fortsatt støtte fra et flertall av partifellene. Men opprøret mot ham var overraskende stort.

7. juni 2022 06:55 Sist oppdatert nå nettopp

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina Meld meg på

«Såret seierherre». «Festen er over». «Hul seier». Dette er noen av overskriften på britiske forsider tirsdag morgen. Mandag kveld overlevde Storbritannias statsminister et mistillitsforslag fra sine egne.

Årsaken er avsløringene om det som blir kalt «party gate». Mens Storbritannias befolkning ble underlagt harde koronarestriksjoner viste det seg at det var mange fester i statsministerboligen.

Mandag gjorde hele 40 prosent av hans egne partifeller i Underhuset det klart at de ikke lenger har tillit til ham.

En såret seierherre, skriver den konservative avisen The Times på forsiden tirsdag.

For å få til en slik avstemning måtte 54 konservative politikere melde inn at de hadde mistet tilliten. Så viste det seg at hele 148 av 359 konservative parlamentsmedlemmer støttet mistillitsforslaget. Det utgjør 40 prosent av partifellene.

Selv om Johnson vant avstemningen, viser tallene at han har mange mot seg. Resultatet var verre enn da forgjengeren Teresa May var utsatt for det samme. Ikke lenge etter måtte hun gå.

Festen er over, Boris, skriver avisen The Mirror.

Presset tross seier

Siden han vant avstemningen, er han beskyttet fra nye slike avstemninger i et år. Han var også rask med å slå fast at resultatet var klart og at han nå var klar for å jobbe videre.

Men mange kommentatorer peker på at han er skadeskutt og viser til at flere har hans forgjengere har måttet gå tross seier i slike avstemninger.

William Hague er tidligere leder for det konservative partiet. Han skriver i The Times at Johnson bør se etter en måte han kan gå av på med æren i behold. Han mener Johnson må spare partiet for mer smerte.

Avisens norske karikaturtegner Morten Mørland har beskrevet seieren på denne måten.

Mener Johnson ble dolket i ryggen

Avisen Daily Mail skiller seg ut. Den mener at det er de 148 som stemte mot Boris Johnson som ødelegger. Avisen advarer mot å slippe Labour-leder Keir Starmer til og fokuserer på at Johnson lover å kjempe videre. Også The Sun langer ut mot de som stemte mot Johnson, og sier at statsministeren ble dolket i ryggen av 148 partifeller.

Avisen Daily Mail fokuserer på at Boris Johnson sier han vil kjempe videre.

De fleste avisene skriver at Boris Johnson er kraftig svekket etter avstemningen. Den konservative avisen The Daily Telegraph, som ofte støtter Johnson, kaller seieren hul.

Hul seier river tory-partiet fra hverandre, mener konservative Daily Telegraph.

James Forsyth er en kjent konservativ kommentator. Han skriver i The Times at avstemningen mandag ikke løser noen problemer for det konservative partiet. Forsyth skriver det vil bli spekulasjoner om partiet endrer reglene slik at de kan bli nye avstemninger i året som kommer. Han mener problemet til partiet er at det ikke finnes noen måte å hele splittelsen gjennom ny politikk. Årsaken er at debatten handler om Johnsons personlighet, ikke hans politikk. Derfor vil de som vi bli kvitt han, gjøre nye fremstøt, mener Forsyth.