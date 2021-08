Dette hindret at New Orleans ble oversvømmet under orkanen Ida

Halvparten av New Orleans ligger under havoverflaten. Likevel ble ikke byen oversvømmet da orkanen Ida feide inn over byen. Enorme investeringer i flomvern har vært avgjørende.

Denne flombarrieren, omtalt som «Louisians store mur», ligger øst for New Orleans sentrum. Den ble bygget etter Katrina-katastrofen i 2005 og er en del av systemet som beskytter byen mot stormflo.

31. aug. 2021 23:06 Sist oppdatert 6 minutter siden

Med orkanen Katrina fra 2005 friskt i minne ble folk i delstaten Louisiana grundig skremt opp da orkanen Ida ble varslet. Den ble beskrevet som en ekstrem orkan med potensial til å forårsake store ødeleggelser. Den ble spådd å kunne bli den verste stormen på 170 år.

Orkanen har ført til store materielle ødeleggelser. Ida er den sterkeste orkanen siden nettopp Katrina. Med vindstyrke på over 200 km/t og med enorme vannmengder. Fortsatt risikerer innbyggere i byen New Orleans og området rundt å være uten strøm og vann i lang tid.