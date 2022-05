Igjen kan hypersoniske missiler vært brukt i Ukraina. Krigen lar Putin teste nye «supervåpen».

At Russland enda en gang tyr til Kinzhal-missiler, kan også være tegn på at landet begynner å gå tom for vanlige våpen, tror ekspert.

Vanlige raketter og hypersoniske missiler smadret mandag kjøpesenter og hotell i Odesa i Ukraina. Dette kjøpesenteret ble redusert til ruiner.

10. mai 2022 14:06 Sist oppdatert nå nettopp

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina Meld meg på

Bare én gang tidligere er et hypersonisk missil blitt brukt i krig. Det var da Russland 19. mars skjøt et Kinzhal-missil mot et mål i Sørvest-Ukraina.

Men så, mandag denne uken, skal Russland ha skutt tre stykker mot den strategisk viktige havnebyen Odesa, hevder Sergej Bratsjuk, en talsperson for den regionale militæradministrasjonen, meldte CNN.