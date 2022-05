New York Times: Dette er bakgrunnen for at Grete Faremo går av som FN-topp

Tidligere justisminister Grete Faremo trekker seg fra en toppjobb i FN-systemet etter avsløringer om tvilsomme økonomiske disposisjoner på kontoret hun ledet. Summer tilsvarende over 200 millioner kroner skal være tapt.

Grete Faremo på talerstolen for FN-kontoret UNOPS under åpningen av et klimasenter i København i april i år.

Grete Faremo går av som direktør for FNs kontor for prosjekttjenester (UNOPS). Det skjer etter en New York Times-avsløring, meldte VG søndag ettermiddag.

Faremo har tidligere hatt flere statsrådsroller i ulike Ap-ledede regjeringer i Norge de siste 30 årene. Sist fra 2011 til 2013 som justisminister.

New York Times setter avgangen i sammenheng med at et FN-fond har tapt rundt 25 millioner dollar, gjennom mislighold og tvilsomme lån. Det tilsvarer 236 millioner kroner i dag kroneverdi.

NYT: Ønsket mer aktiv rolle

Avisen beskriver UNOPS som ett av FNs mindre glamorøse avdelinger. Andre FN-kontorer leide UNOPS for å få hjelp til blant annet å bygge skoler og veier og levere medisinsk utstyr rundt om i verden.

Men ifølge New York Times ønsket UNOPS under Faremo å ta en mer aktiv rolle. De satt på oppsamlede midler til en verdi av titalls millioner dollar.

Ifølge avisen var det i forvaltningen av disse pengene at det gikk galt.

I et internt brev til UNOPS’ ansatte, som New York Times har fått tilgang til, skriver Faremo at «hun ikke kjenner til hele historien, men at det har skjedd på hennes vakt og at hun erkjenner ansvar.»

Dermed trekker hun seg med umiddelbar virkning.

Derfor gikk det galt – ifølge New York Times-artikkelen

Historien går tilbake syv år, ifølge den anerkjente avisen.

I 2015 er Grete Faremo, som sjef for UNOPS, vertinne for en fest i New York.

Festen holdes hos Gloria Starr Kins, en 95 år gammel redaktør og utgiver av et sosietetsmagasin som dekker fester og arrangementer i regi av FN.

Ifølge New York Times er UNOPS og Faremo på leting etter investorer de kan støtte for å få realisert husbygging for fattige i ulike deler av verden.

Det fant de, ifølge avisen, i briten David Kendrick. Forretningsmannen Paolo Zampolli var mellommann.

New York Times bringer bilder fra festen av Faremo i samtale med Zampolli. På bildet holder hun ifølge avisen et visittkort for et Kendrick-firma. Avisen bringer også et bilde av Zampolli, David Kendrick og Kendricks datter Daisy Kendrick.

Advokatfirmaet Carter-Ruck i London, som representerer far og datter, fremholder at ingen av de to på noe tidspunkt har gjort noe galt.

16. oktober 213: Avtroppende justis- og beredskapsminister, Grete Faremo (Ap), overrekker nøkkelen til kontoret til påtroppende justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp)

Garanterte for 3 mill. dollar for ideell organisasjon

I 2017 garanterer UNOPS for 3 millioner dollar til en ideelle organisasjon, en såkalt NGO, med navnet We Are the Oceans. Denne er ledet av Daisy Kendrick. 23-åringen har på dette tidspunktet nettopp fullført skolegang på college.

Ifølge New York Times har Daisy Kendrick omtalt to andre personer som direktører og som en del av NGOens ledergruppe. Ifølge avisen hevder de to seg misbrukt.

We Are the Oceans opptrer delvis som et event-byrå. På ett tidspunkt får de spilt inn en poplåt med britiske Joss Stone som sanger.

Ifølge UNOPS innleder de senere en revisjon av Daisy Kendricks NGO.

I 2018 offentliggjør UNOPS at de deler ut sine første lån. De følgende to årene lånes det ut nesten 60 millioner dollar, ifølge FN-dokumenter som New York Times viser til.

Slik misbrukes pengene, ifølge New York Times

Pengene skal gå til investeringer i vindkraftutbygging i Mexico, til virksomhet knyttet til fornybar energi, og til husbygging i Ghana, India, Kenya og Pakistan.

Ifølge New York Times viser dokumenter at alle tre selskaper som er involvert er knyttet til David Kendrick (58). Han eier ifølge avisen to av selskapene gjennom et familiekontor på Gibraltar.

Ifølge avisen godkjenner Grete Faremo lånene. Ifølge FNs investorer blir selskapene valgt fordi de angivelig kan bygge hus av høy kvalitet, og som kan tåle jordskjelv, raskt.

Revisorene advarer ifølge avisen mot å satse så mye penger på én og samme løsning. De kritiserer måten selskapene er valgt ut på.

Få måneder senere forsøker revisorene å få lånebeløp tilbakebetalt. Ifølge New York Times aksepterer Kendrick-selskaper å betale tilbake flere millioner.

Det blir ikke fulgt opp. Og ingen hus blir bygget.

– Ble hemmet av koronapandemien

Ifølge en revisjonsrapport New York Times viser til fra i fjor, har Kendrick-selskaper erkjent at de har brukt deler av lånene fra FN til nedbetaling av andre lån.

Ifølge Kendricks advokater er selskapene i en prosess med å «restrukturere» FN-lånene.

Ifølge advokatfirmaet Carter-Ruck har Kendrick og datteren fortsatt en sterk tro på prosjektene som har fått lån fra FN. De to opplever seg utsatt for en svertekampanje.

Ifølge advokatene har selskapene vært hemmet av koronapandemien og regjeringer i land der pengene skulle investeres.

Faremo: Vil ikke kommentere

Grete Faremo har ikke ønsket å kommentere noen forhold ut over det hun skriver i den omtalte pressemeldingen.

Hun sier altså at hun ikke kjenner hele denne historien, men at hun erkjenner et ansvar for det som er skjedd. Det er dette ansvaret som gjør at hun har sagt opp med øyeblikkelig virkning, i stedet for å gå av i høst, slik det var planlagt.

Ifølge Faremo informerte hun FNs generalsekretær António Guterres om at hun sier opp, på fredag.

Til NRK sier Faremo at hun ikke nå ønsker å kommentere saken ytterligere.

I en pressemelding fra april skriver UNOPS at de har igangsatt en omfattende prosess for å håndtere påstandene om uredelighet og feiladministrasjon, og varsler at ansvarlige personer vil holdes til ansvar.

Faremo har vært statsråd i flere Ap-ledede regjeringer de siste 30 årene. Sist var hun justisminister, fra 2011 til 2013.