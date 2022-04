Dette skjedde på krigens 47. dag

Slaget om Mariupol går mot slutten, sier de ukrainske forsvarerne av byen. Soldatene er i ferd med å gå tom for ammunisjon.

En hjelpearbeider tar seg inn i ruinene av et bygg i Mariupol søndag 10. april. Byens forsvarere er nær ved å gi opp, skriver de på Facebook.

Én time siden

1. Slaget om Mariupol går mot slutten

Russiske styrker hevder de har tatt over havnen i Mariupol. De ukrainske forsvarerne av byen sier på sin side at de er i ferd med å gå tom for ammunisjon, og at kampen er håpløs.

– I dag blir sannsynligvis det siste slaget, fordi vi går tom for ammunisjon, skrev den ukrainske 36. marinebrigaden på Facebook mandag formiddag.

– Berget av skadede utgjør nesten halve mannskapet. De som ikke har fått lemmene revet av og kan gå, vender tilbake til kampen, heter det i oppdateringen.

Brigaden skriver at infanteriet allerede er drept, og at det nå er artillerister, radiooperatører, kokker og sjåfører som slåss.

– Noen av oss vil dø, andre vil bli tatt til fange, heter det i oppdateringen.

2. Ukraina advarer om nytt angrep

Den ukrainske presidenten, Volodymyr Zelenskyj, advarte mandag om et stort russisk angrep mot Øst-Ukraina. I en tale til parlamentet i Sør-Korea sa Zelenskyj at Russland forbereder en ny offensiv.

– Russland håper å knekke vår nasjonale motstand, sa Zelenskyj.

Presidenten sa at den russiske hæren har samlet store styrker i Øst-Ukraina. Han oppfordret Sør-Korea til å sende pansrede kjøretøyer og andre våpen.

3. Franske etterforskere er på plass i Ukraina

Etterforskere fra Frankrike har kommet frem til Ukraina. To rettsleger og et dusin krimteknikere skal undersøke åsteder i Butsja.

Byen ligger nord for Kyiv.

Butsja ble etter alt å dømme utsatt for grove overgrep da den russiske hæren okkuperte byen i en måned. Vestlige medier har dokumentert grusomhetene. Aftenposten har også vært på stedet. Innbyggerne i byen fortalte om drap og voldtekter begått av russiske soldater.

4. Russland forsøker å verve gamle soldater

Russland trenger flere folk. Den russiske hæren forsøker nå å verve soldater som forlot hæren for opptil ti år siden, ifølge det britiske forsvarsdepartementet.

Russland skal også forsøke å verve nye soldater fra Transnistria. Det er en liten enklave i Moldova. Russland har hatt stor innflytelse i Transnistria siden området erklærte uavhengighet i 1991.

5. Ukrainas økonomi kan bli halvert

Verdensbanken tror Ukrainas økonomi kan falle med så mye som 45 prosent i år. Det skriver banken i en uttalelse.

Fallet i den ukrainske økonomien «er avhengig av omfanget og intensiteten i krigen», heter det i analysen.

Krigen rammer også russiske lommebøker. Banken tror den russiske økonomien vil falle med 11 prosent i år. «Russlands økonomi har allerede stupt ned i en dyp resesjon», skriver banken.