Drivstoffmangel og grisetrøbbel i Storbritannia

Storbritannia oktober 2021: Lastebilkrise. Tomme bensinstasjonene. Tomme hyller i matbutikkene og 120.000 griser som kanskje må brennes. Det er noen av konsekvensene av brexit-kaoset som nå råder på andre siden av Nordsjøen.

Det er kaotiske tilstander ved de britiske bensinstasjonene som fremdeles har drivstoff å tilby desperate bilister. Her fra Ashford mandag.

Problemene hos britene er i ferd med å tårne seg opp.

Likevel, statsminister Boris Johnsons Brexit-minister erklærte at den britiske renessansen har startet.

Brexit-minister David Frost bruker store ord om perioden de er inne i. Han sier at «den vonde lange drømmen om EU-medlemskap er over» og britene nå kan se frem til lysere tider.

Nevnte vi for øvrig at britene står overfor en strømkrise inn mot vinteren? Høye kull- og gasskraftpriser har gjort at de britiske husholdningene må forberede seg på svært høye regninger fremover.

Og hva med de 120 000 grisene?

La oss ta én ting av gangen.

Mangler sjåfører

Allerede før koronakrisen hadde britene for få lastebilsjåfører. Nå anslås det fra en fagforening for yrkessjåfører at de mangler rundt 100 000 førere. Tusenvis av disse ville man før Brexit hentet fra andre EU-land.

Men der britene før kunne lene seg på EUs grunnprinsipp om fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og personer, er ikke det like enkelt lenger.

Matvarebransjen har problemer med å fylle hyllene på grunn av mangel på lastebilsjåfører.

Etter at britene forlot unionen er det blitt mer komplisert for sjåførene å få jobbe på andre siden av kanalen. Pundet har også svekket seg jevnt og trutt mot euroen. Det gjør at sjåfører fra kontinentet som kjører i Storbritannia får mindre betalt.

De siste dagene er det spesielt drivstoff britene har manglet.

Et nødvendig onde og en overgangsprosess, skal vi tro Johnson selv. Til BBC sa statsministeren at de ikke vil øke arbeidsinnvandringen for å håndtere problemene på øyene.

– Vi kan ikke gå tilbake til den slitne, fallerte og ødelagte modellen med ukontrollert innvandring, sier Johnson, som mener det vil føre til lave lønninger.

Johnson utdyper utsagnet overfor The Guardian og sier at brexit handlet om et ønske om en forandring fra folket.

– Under brexit stemte folk for å slutte med en modell for den britiske økonomien som handlet om lave lønninger, lav utdanning og lavt produktivitet. Det beveger vi oss bort ifra nå, sier Johnson til avisen.

Han har likevel midlertidig lempet på reglene og gitt ut 5000 midlertidige arbeidstillatelser for lastebilsjåfører. De vurderer også å lære opp soldater til å kjøre lastebiler i en periode.

CNN melder om at det kan bli matmangel på grunn av logistikkproblemer og mangel på arbeidere når det nærmer seg jul.

Grisene brennes?

Så hva med grisene?

Klart tale fra grisebøndene.

Britiske bønder melder om at de står i fare for å måtte nødslakte 120 000 griser og brenne dem.

Det er rett og slett ikke nok slaktere til å håndtere mengden kjøtt som produseres.