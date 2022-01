Verden Afghanistan Hun ble skutt og drept på vei hjem fra bryllup. Nå spør flere om Taliban kan holde det de lovet. Klarer Taliban å holde orden i egne rekker?

19. jan. 2022 12:45 Sist oppdatert nå nettopp

«Selv om du kun har brød og løk, ha et smil om ansiktet». Slik lyder et gammelt afghansk ordtak. Med andre ord: Selv om livet er vanskelig, må du sette pris på de små tingene.

Med den tanken i bakhodet dro Zainab og familien til et bryllup i den afghanske hovedstaden Kabul torsdag forrige uke. Målet var å glemme månedene med nyheter om drap og sultkatastrofe i hjemlandet, om bare for et par timer.