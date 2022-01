Alle ser mot Ukraina. Her er syv viktige hendelser du kanskje har gått glipp av.

Mens politikere og medier konsentrerer seg om Russlands grense med Ukraina, øker spenningen og konfliktnivået i andre regioner.

Russiske soldater er sendt inn i Kasakhstan for å slå ned protestene mot president Qasym-Zjomart Toqajev.

Både medier og politikere sliter med å håndtere mer enn én stor krise om gangen. Derfor er det mye som går under radaren når Russland truer et naboland.

Her er noen av konfliktene som ikke kommer på førstesidene:

Taiwanstredet



Under to uker før den olympiske ilden tennes i Beijing, satt det kinesiske flyvåpenet en ny rekord. Søndag 23. januar fløy 39 kinesiske krigsfly over grensen til det Taiwan ser som sitt luftrom.

34 jagerfly, et bombefly, to fly utstyrt for elektronisk krigføring og to fly for etterretningsoperasjoner fløy mot Taiwan. Taiwanske myndigheter svarte med å sende opp egne fly, mobilisere rakettforsvaret sitt og kontakte de kinesiske pilotene.

Kasakhstan



For en uke siden kom det en overraskende melding fra Kasakhstans regjering. De innrømmer nå at minst 225 mennesker er drept under den politiske uroen i landet, melder The Guardian. 19 av de drepte var politimenn eller soldater. De andre beskrives som terrorister og banditter.

Landets president Qasym-Zjomart Toqajev ba Russland og Vladimir Putin om hjelp til å slå ned opptøyene.

Nord-Korea



Diktator Kim Jong-un kan ha problemer på hjemmebane. Pandemien bidrar til den økonomiske isolasjonen, resultatet er sult og økt fattigdom for befolkningen. Det gjør ikke Kim mer samarbeidsvillig. Tirsdag bekreftet sørkoreansk etterretning at naboen i nord hadde skutt ut to nye raketter.

Siden 5. januar har Kim gitt ordre om å skyte opp seks raketter. Den første måneden i 2022 er det nesten like mange utskytninger som i hele fjor. The New York Times mener at Kim vil presse amerikanerne til å gi ham oppmerksomhet igjen. Diktatoren trenger hjelp utenfra, og erfaring har lært nordkoreanerne at de får mest oppmerksomhet når de oppfattes som en trussel.

Etiopia - Tigray



Borgerkrigen i Etiopia har vart i over 14 måneder. Millioner er drevet på flukt og svært mange er drept. I helgen meldte Etiopias regjering at de planlegger et stort angrep mot provinshovedstaden Mekelle for å «renske ut» opprørerne.

«Frigjøringshæren» TPLF i provinsen Tigray hevder at regjeringshæren retter angrep mot sivile for å knekke kampviljen. Men USAs president Joe Biden og FNs generalsekretær António Guterres har sagt at bombingen er urovekkende.

Eksperter mener at TPLF vil trekke seg tilbake til fjellene og fortsette krigen der, dersom regjeringen lykkes i å ta tilbake byene.

Sør-Sudan



Ti år etter at Sør-Sudan ble et selvstendig land, er det preget av både hungersnød og sosial uro. Verdens yngste nasjon er også en av de fattigste.

For åtte måneder siden ble store deler av landet rammet av en katastrofal flom. Svært mange mistet hjemmene sine og bor nå i flyktningleirer. Leger uten grenser slår alarm om at disse internt fordrevne ikke får mat og rent vann.

Samtidig pågår en borgerkrig mellom de store folkegruppene. I helgen ble 31 mennesker drept da en landsby ble angrepet. Tre av ofrene var barn som druknet da de forsøkte å gjemme seg.

Jemen



Siden 2014 har det rast borgerkrig i Jemen. Andre land i Midtøsten blander seg inn. Borgerkrigen er på mange måter et oppgjør mellom arabiske naboland og Iran. Mens Saudi-Arabia og De forente arabiske emiratene støtter regjeringen, bidrar Iran på Houthi-bevegelsens side.

Houthiene har utvidet krigen ved å skyte raketter mot nabolandene. Søndag hevdet Emiratene at de hadde skutt ned to raketter. For en uke siden ble tre mennesker drept i Abu-Dhabi.

Opprørerne hevdet at de siktet seg inn mot flybasen Al Dhafra, hvor det også er stasjonert amerikanske jagerfly.

De arabiske statene svarer med intensiverte luftangrep.

Burkina Faso



De siste 17 månedene har det vært fire militærkupp i Vest-Afrika. Det foreløpig siste var i Burkina Faso denne uken, da president Roch Kaboré ble kastet. Hæren skal ha vært misfornøyd med manglende støtte i kampen mot islamistiske opprørere.

Siden 2014 har det vært flere kupp og kuppforsøk i landet som lenge var en forholdsvis fredelig oase i denne regionen.

Kampen mot islamistiske militser preger hele beltet sør for Sahara. Tsjad, Mali og andre land har vært avhengige av vestlig støtte for å holde islamistene nede, den er svekket det siste året.