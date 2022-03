«Et mirakel» har skjedd i Moskva. Her er historiene russerne får servert om krigen.

Hva slags nyheter får russere presentert nå? Her er nyhetsbildet som russiske medier tegner av krigen.

Bildet er fra åpningen av katedralen til de russiske væpnede styrkene i Patriotenes park utenfor Moskva 14. juni 2020. I helgen skjedde det russiske medier beskriver som et «mirakel» i kirken, hvor døde russiske soldater i Ukraina hylles som martyrer.

9. mars 2022 07:23 Sist oppdatert 15 minutter siden

Søndag var det liturgi i den gigantiske, gullbelagte katedralen i «Patriotenes park». Katedralen i skogen utenfor Moskva er farget militærgrønn. Dette er selve tempelet til den russiske hær.

Her hylles russiske soldater som ofrer seg for Putins krig. Prestene leser bønner for de mange offiserene og soldater som er drept i kampene. De er «Russlands martyrer».

Søndag skjedde det et «mirakel» i kirken.

Saken er et av svært mange eksempler på hva slags «nyheter» russere nå får servert om Russlands krigføring i nabolandet Ukraina. Minst 474 sivile er så langt drept, og FN omtaler situasjonen som «apokalyptisk».