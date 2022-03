Ni døgn er gått siden Russland invaderte Ukraina. Dette har skjedd fredag.

Russiske styrker har overtatt Europas største kjernekraftverk og Nato sier nei til flyforbudssoner. Her er dagens viktigste hendelser.

Store folkemengder på togstasjonen i Kyiv. Mange av dem forsøker å komme seg på et tog til byen Lviv, helt vest i landet.

Fredag gikk krigen inn i sitt niende døgn. Dette har preget dagen:

1. Kamper ved Europas største kjernekraftverk

Hele verden fikk seg natt til fredag en støkk da det ble meldt om harde kamper ved Ukrainas og Europas største kjernekraftverk.

Bilder fra et overvåkingskamera viste stridsvogner, skyting med sporlysammunisjon og branner ved kraftverket Zaporizjzja i den ukrainske byen Enerhodar.

Fredag var kampene på kraftverket over og anlegget overtatt av russiske militære styrker, ifølge Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Tre ukrainske soldater ble drept og to såret i kampene, opplyser det statlige selskapet som drifter kjernekraftverket, ifølge Sky News.

Selve reaktorene ved anlegget skal ikke være skadet, og ukrainske myndigheter melder at den atomsikkerheten fortsatt er intakt. Det skal ikke være fare for utslipp og det er ikke registrert forhøyede strålenivåer i området. DSA følger situasjonen nøye.

Dette er kontorbygningen det brant i natt til fredag. Bildet er blitt lagt ut på en gruppe for deling av bilder fra Ukraina-krigen.

2. Kampene og flyktningstrømmen fortsetter

Fredag fortsatte både flyktningstrømmen og angrepene mot flere av Ukrainas største byer, blant dem Mykolajiv.

Byen Mykolajiv har rundt en halv million innbyggere og ligger drøyt 60 kilometer fra byen Kherson, som ble erobret av russiske styrker tidligere i uken.

Fredag ettermiddag meldte også øyenvitner om eksplosjoner i hovedstaden Kyiv.

Fredag kom FN med nye tall: 331 sivile er hittil bekreftet drept i krigen. 675 er bekreftet såret. FN tror tallene er mye høyere. Ukrainske myndigheter har meldt om minst 2000 sivile drepte.

1,2 millioner har ifølge FN flyktet til naboland siden de russiske styrkene invaderte 24. februar.

Det store flertallet av dem er kvinner, barn og gamle ettersom ukrainske myndigheter forbyr menn i alderen 18 til 60 år å forlate landet.

3. Nato sier nei til flyforbudssone

Fredag møttes Nato-landenes utenriksministre til hastemøte i Brussel for å diskutere utviklingen i Ukraina. Nato-sjef Jens Stoltenberg ledet møtet.

På en pressekonferanse etter møtet fordømte Nato-leder Jens Stoltenberg nok en gang Russlands krigshandlinger.

– Dette er Putins krig, sa Stoltenberg.

Nato-sjefen tror at de neste dagene kan bli enda mer brutale i Ukraina. Han viser til at Russland nå bringer inn flere og kraftigere våpen i landet.

Nato-sjef Jens Stoltenberg ledet fredagens hastemøte med Nato-landenes utenriksministre.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ba fredag Nato om å opprette en flyforbudssone over landet. Stoltenberg avviser dette ønsket.

Han tror en slik sone vil kunne spre konflikten til andre land. Nato vil heller ikke rykke inn i landet, hverken med luft- eller bakkestyrker.

Stoltenberg presiserte at Nato ikke er part i konflikten og at de heller ikke har noen planer om å bli det. Men han understreker at Nato vil forsvare sitt eget territorium.

Bilder av de sivile ødeleggelsene rundt om i Ukraina går verden over.

4. Nye forhandlinger kan være på vei

Det planlegges et nytt forhandlingsmøte mellom Russland og Ukraina i helgen. Det opplyser ukrainske myndigheter. Det blir tredje runde i forhandlingene mellom partene.

– Den tredje runden kan finne sted i morgen eller dagen etter. Vi er i fortløpende kontakt, sier Mykhailo Podoljak fredag. Han er Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs nære rådgiver.

Den ukrainske delegasjonen nå klar i påvente av bekreftelse fra Putins rådgivere, ifølge Podoljak.

Tysklands statsminister Olaf Scholz snakket fredag med Putin i en timelang telefonsamtale. Der forsikret Putin Scholz om at forhandlingene ville fortsette i helgen, ifølge Scholz' kontor.

Delegasjonene har møttes to ganger tidligere i Hviterussland ved grensen til Ukraina, senest torsdag.

Da ble det oppnådd en forståelse om å etablere humanitære korridorer, men så langt er det uklart hvor langt arbeidet med disse er kommet.

5. Norge gir ukrainere midlertidig kollektiv beskyttelse

Torsdag ble EUs innenriksministre enige om å ta i bruk et massefluktdirektiv som gir kollektiv beskyttelse til alle som flykter fra Ukraina.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) lovet torsdag å komme med en rask avklaring på om Norge vil følge i EUs fotspor.

Fredag ble det klart: Norge følger etter EU. Det ble kjent på en pressekonferanse fredag kveld.

– Norge skal stille opp for å være en trygg havn for det ukrainske folket, sa justisministeren på en pressekonferanse fredag.

Hvor mange Norge skal ta imot er det ikke mulig å si noe om pr. nå, ifølge Mehl. Nå kartlegges mottaksplasser og kapasiteten i kommunene.