Onsdag ba Taliban om penger. Få dager senere skrøt de av skyhøye inntekter.

Talibans regjering vil gi lønn til sine ansatte for første gang. Hvor får de pengene fra? Og hvem vil få betalt?

Afghanistan står på randen av en økonomisk og humanitær katastrofe. Nå lover Taliban å betale lønn til ansatte igjen.

23. nov. 2021 21:25 Sist oppdatert nå nettopp

Tiden er inne for lønningsdag i Afghanistan.

Over tre måneder etter at de tok makten i landet, vil Taliban betale offentlig ansatte for første gang. Nyheten kommer etter at FN gjentok advarselen de har kommet med i flere uker:

Landets 38 millioner innbyggere står på randen av en humanitær katastrofe. Over halvparten av befolkningen lever med kritisk mangel på mat.

At de ekstreme islamistene nå vil lønne ansatte, mottas derfor med åpne armer. Men er det grunn til å tro at Talibans lønnsslipper vil fjerne befolkningen katastrofen FN advarer om?

Det er flere spørsmål som må stilles, før dette kan besvares.

52 millioner kroner på én dag

Taliban har vært i en økonomisk knipe siden de tok makten. Store deler av den gamle regjeringens lommebok var i USAs banker: 9,5 milliarder dollar. Cirka 83 milliarder norske kroner.

Da Taliban-regjeringen kom på plass, håpet de å få tilgang til disse pengene. Det håper de fremdeles. Men USA vil ikke gi Taliban pengene før de beviser at de respekterer menneskerettigheter, kvinner og minoriteter. Hittil har Taliban strøket på den testen.

Onsdag sendte Taliban et åpent brev til den amerikanske kongressen. Der ba de om å få de 83 milliarder kronene. Nei, lød svaret. Det reagerte tilsynelatende ikke de ekstreme islamistene på.

Så holdt Taliban en pressekonferanse lørdag. Der sa regjeringen at statens ansatte skal få lønn for de siste tre månedene. Nyheten kom samtidig med flere overraskende uttalelser.

Store inntekter

Taliban har samlet inn 288 millioner dollar de siste tre månedene, sa en talsperson for regjeringen. Det tilsvarer cirka 2,5 milliarder norske kroner.

Forrige uke samlet de inn rundt 52 millioner norske kroner på én dag, fortsatte talspersonen.

Dét er mye penger for et land på randen av økonomisk og humanitær kollaps.

– Det er all grunn til å ta disse tallene med en klype salt, sier Prio-forsker Kristian Harpviken.

For selv om Taliban-regjeringen skrøt av økte inntekter, ga de vage svar på hvor de har fått dem fra.

Så, hvor kommer pengene fra?

Ubesvarte spørsmål

Her er det ingen endelige svar, men mulighetene er mange.

Taliban hadde stor innflytelse i en rekke provinser i årene før de tok tilbake makten. De krevde skatter fra vanlige folk i flere av disse provinsene. Mye tyder på at de bevarer ordningen.

En uke før Kabul falt 15. august, tok de kontroll over Faizabad, øst i landet. Dagen etter fortalte en lokal innbygger til Aftenposten at Taliban allerede krevde inn skatt. Det er en effektiv måte for islamistene å få penger i kassen på, ifølge Harpviken.

– Taliban er villige til å følge opp med trusler hvis folk ikke betaler, forklarer han.

Han peker også på skattlegging av transitthandel som en viktig inntektskilde.

Og heroin.

Mer opium

Afghanistan er verdens største produsent av opium, som er råvaren som brukes til å lage heroin.

Afghanske bønder høster rå opium øst for Kabul i 2013.

Det har Taliban tjent godt på i flere år. Nøyaktig hvor mye, er langt fra sikkert.

Uansett hva summen er, ligger Taliban an til å tjene mer på opium i 2021 enn før. I løpet av året har eksport av opium fra Afghanistan økt med åtte prosent sammenlignet med i fjor, ifølge en fersk rapport fra FN.

Skatter og opium kan altså ha bidratt til at Taliban kunne legge frem sin gladnyhet på lørdag. Men hvem skal få lønningene?

Dro ikke tilbake på jobb

Det er ansatte i staten, sa Talibans talsperson.

Nøyaktig hvem som faller under den gruppen, er uklart. Flere har ikke vendt tilbake til jobb etter at Taliban tok makten. Blant annet fordi:

De har ikke fått betalt. Derfor har de solgt eiendeler på gaten i stedet.

De har ikke turt å dra tilbake. Aftenposten har snakket med flere ansatte for den gamle regjeringen, som sier de får trusler og jaktes på av Taliban.

Hvem som nå får lønn, kan gi en pekepinn på Taliban-regjeringens mål, tror Harpviken.

– Taliban kommer til å måtte vise en del av kortene sine i hva de prioriterer rent politisk, forklarer han.

– Så langt har ikke det vært lett å se. Nå kan vi få se det mer tydelig.