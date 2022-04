Dette skjedde i Ukraina i natt

Havnebyen Odesa ble rystet av flere kraftige eksplosjoner natt til søndag. Russland har trappet opp luftangrepene mot sørøstlige Ukraina.

Ukrainske soldater har tok tilbake kontrollen over Butsja, en forstad til hovedstaden Kyiv, lørdag. Nesten 300 mennesker ble funnet døde i gatene etter russernes tilbaketrekning.

NTB

3. apr. 2022 07:39 Sist oppdatert nå nettopp

Dette er noen av de viktigste hendelsene knyttet til krigen i Ukraina natt til søndag 3. april.

* Havnebyen Odesa ble tidlig søndag morgen rystet av flere kraftige eksplosjoner, melder Washington Posts korrespondent og en reporter fra nyhetsbyrået AFP. Tykk røyk stiger opp fra sentrum av byen, men det er uklart hva som er truffet.

* Russland har trappet opp luftangrepene mot sørøstlige Ukraina den siste uken, ifølge en rapport fra det britiske forsvarsdepartementet. Ukrainas evne til å hindre russiske luft- og missiloperasjoner kan likevel hindre Russland i å få fotfeste i disse områdene, heter det i oppdateringen.

Mener samtaler må fortsette

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj talte til ukrainerne fra Kyiv sent lørdag kveld.

* Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier Russlands mål er å ta kontroll sør og øst i Ukraina. «Hva er målet til de russiske styrkene? De vil erobre både Donbas og Sør-Ukraina. Hva er vårt mål? Å beskytte oss selv, vår frihet, vårt land og våre innbyggere», sa Zelenskyj i sin daglige videotale til nasjonen.

* Lørdag kveld ble det kjent at nesten 300 mennesker er blitt begravet i massegraver i Butsja, utenfor Kyiv, lørdag, ifølge lokale myndigheter. Ukrainske styrker har tatt tilbake kontroll over Butsja.

* Samtalene med Ukraina har ikke vært enkle, men det viktigste er at de fortsetter, sier Kreml-talsmann Dmitrij Peskov ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. Peskov kaller Ukraina et «veldig vanskelig land», men sier at «hovedsaken er at samtalene fortsetter, enten i Istanbul eller et annet sted».

* Latvia, Estland og Litauen har stanset importen av russisk gass, opplyser sjefen for Latvias naturgass-operatør. Det baltiske markedet betjenes for tiden av gassreserver som er lagret under bakken i Latvia, ifølge Conexus Baltic Grid.

* Menneskerettighetsorganisasjonen OVD-Info sier at minst 211 personer ble pågrepet av politiet under demonstrasjoner i 17 russiske byer lørdag.