Eksperter tror ikke på fredsavtale i Ukraina. Vi må håpe på noe annet.

Pessimistene ser ingen mulighet for en forhandlingsløsning i Ukraina. Det meste vi kan håpe på, er en våpenhvile.

Begge parter i krigen har lidd store tap, det kan tvinge dem til forhandlingsbordet. Her blir liket av en far og sønn i Makariv, opprinnelig gravlagt i hagen sin, gravd opp for å fraktes til likhus og begravelse 9. april.

52 minutter siden

Politikere og eksperter forsøker å finne ut hvordan en fredsavtale i Ukraina kan se ut. Så langt er de aller fleste pessimistiske.

General Robert Mood, med bakgrunn fra FNs styrker i Midtøsten, sier at det kan være mulig med en våpenstillstand, som første skritt mot en mer varig avtale. Andre er langt fra like optimistiske.

Fred med eller uten ære?

Problemet er alle de kolliderende hensynene. Ideelt sett må en fredsavtale inkludere blant annet dette, mener eksperter:

Ukraina får tilbake land russerne har okkupert.

Det må være opp til ukrainerne selv å bestemme hvilken tilknytning de skal ha til Vesten.

Ukraina må ha garantier som sikrer mot nye russiske angrep.

President Volodymyr Zelenskyj har sagt at en avtale skal ut på folkeavstemning.

De ansvarlige for krigsforbrytelser må stilles for retten.

Russland må føle at deres sikkerhetsbehov er ivaretatt.

President Vladimir Putin må redde ansikt og kunne si at «krigen var verdt det».

Vestlige land må kunne si at avtalen er god nok til at sanksjonene lettes på. Det blir vanskelig så lenge Putin styrer Russland.

Kimen til neste krig?

Mange forskere og kommentatorer griper til historiske paralleller, ikke minst fredsavtalene etter de to verdenskrigene.

Etter den første verdenskrigen ble tyskerne tvunget til å gå med på Versailles-avtalen i 1919. Den ga tyskerne ansvar for hele krigen og påla dem enorme erstatningsbetalinger. Avtalen skapte en bitterhet som Adolf Hitler kunne piske opp og motivere for neste krig.

I årene etter 1945 valgte USA og Vest-Europa en helt annen tilnærming. Vest-Tyskland ble inkludert i den europeiske utviklingen, økonomisk, politisk, militært og kulturelt.

For vestlige ledere virker det utenkelig å slippe Russland inn i varmen igjen så lenge Vladimir Putin styrer. Da den amerikanske presidenten Joe Biden sa at Putin må fjernes, måtte han langt på vei trekke det tilbake. Men han sa det de fleste kollegene hans tenker, selv om det ikke er strategisk klokt å si det.

Russere og ukrainere har forhandlet i Tyrkia, så langt uten resultat. Bildet er fra 29. mars, da partene møttes til samtaler i Istanbul.

Dolkestøt og bitterhet

I sin retorikk har Putin allerede vist at han er flink til å spille på russernes bitterhet mot Vesten. Russiske meningsmålinger viser at han lykkes. Aftenposten skrev nylig at 74 prosent av russerne støtter «den militære operasjon» i Ukraina, ifølge flere statlige institutter. Og åtte av ti russere slutter opp om presidenten. Det er en kraftig økning den siste måneden.

En ydmykende fred og opplevelsen av at soldatene døde forgjeves, kan gi næring til bitterheten.

Frem til invasjonen ledet statsviteren Marcel Röthig den tyske Friedrich Ebert-stiftelsens kontor i Kyiv. Han sier til Deutsche Welle at også den ukrainske regjeringen må være forsiktig med hva slags avtaler den inngår.

– Nå føler ukrainerne at de kan vinne denne krigen. Det er en illusjon, for i det lange løp kan de ikke vinne.

Han mener at soldater og andre som har ofret mye, kan føle at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj gir seg for enkelt og «selger ut» Ukraina selv om russerne kan slås militært.

Hitler utnyttet denne myten om «dolkestøtet» da han pisket opp krigsviljen i Tyskland.

Lang vei frem til fred

Seniorforsker Karsten Friis ved Nupi sier at han på kort sikt ikke kan se noen slutt på krigen.

– Så lenge ikke en av partene ser at de er i ferd med å tape, blir det ingen forhandlingsløsning, sier han.

Forskeren, som leder Nupis forskningsgruppe for sikkerhet og forsvar, kan ikke se at Ukraina har mye å gi i forhandlinger.

– De er opptatt av sikkerhetsgarantier. Men hvem skal gi dem det? Og jeg tror ikke de kan inngå en avtale med Putin. Det går ikke an å stole på løfter fra ham.

Kan ende opp i stillingskrig

Friis ser ikke bort fra at Ukraina og Russland ender opp i en stillingskrig. I det østlige Ukraina har det vært en slik krig etter at russisk-støttede opprørere tok kontroll over deler av provinsene Donetsk og Luhansk i 2014.

Han sier at Russland har flere «frosne konflikter», som i Georgia.

Dersom det allikevel skulle bli en fredsavtale i Ukraina, betyr det ikke at Vesten vil avblåse alle sanksjonene mot Russland.

– De kommer til å gjelde så lenge Putin sitter ved makten, slår han fast.

Han mener det er en mulighet for at det russiske regimet klarer å overbevise egen befolkning om at alt er USAs og EUs skyld.

Robert Mood har lang erfaring fra våpenhviler i Midtøsten. Han håper partene i Ukraina-krigen kan finne grunnlag for å la våpnene tie.

Kan håpe på våpenstillstand

Pensjonert general Robert Mood sier man i første omgang må man se om det er grunnlag for en våpenstillstand.

– Det er å få våpnene til å slutte å snakke og flytte tyngdepunktet til diplomatiet, sier han.

Mood tilføyer at en våpenstillstand bør være en start. Noen ganger blir de nesten varige, som avtalene Israel inngikk med Syria og Libanon i 1949. Han sier at en slik avtale er et langt bedre alternativ enn at man fortsetter å krige.

– Begge parter har allerede tapt mye. I tillegg til menneskeliv er veldig mye ødelagt i Ukraina. Russerne har også tapt mye prestisje, sier han.

– Ut fra en sånn logikk kan partene se seg tjent med en våpenstillstand.

Trenger hjelp utenfra

Å få partene til forhandlingsbordet, virker vanskelig nok. Mood tror det bør komme et initiativ fra en part med en viss autoritet, som EU eller USA.

– De må sende signaler til Moskva om at det er en åpning. Om russerne vil forhandle, kan de unngå nye opptrappinger i sanksjoner eller våpenleveranser til Ukraina.

– Kan det oppfattes som en belønning, noe USA og EU absolutt ikke vil gi en angriper som Putin?

– Det vil man nok aldri si høyt at det er. Man belønner ikke en angriper, men sier det får konsekvenser om han legger ned våpnene.

Mood ser at tilliten mellom partene er på et lavmål:

– Faren nå er å si at tilliten er så fraværende at det ikke nytter. Da er vi virkelig ille ute.

Begynn med å lage mat

Derfor må tilnærmingen være gradvis.

– De må treffes, få kontakt. Vi har erfaring med at det å være sammen, lage mat og spise sammen, hjelper. Så må man gå skrittvis frem. Partene må se at det de snakker om følges opp, enten det er en aktiv handling eller fravær av en handling.

Den erfarne generalen mener at en slik forsiktig og gradvis tilnærming har virket i både Midtøsten og det tidligere Jugoslavia.

Han er opptatt av at Russland må se at de sakte, men sikkert kan komme inn i varmen igjen. Mood er redd for konsekvensene dersom landet med over 140 millioner innbyggere fryses helt ut. Derfor bør Russland forstå at de kan få delta i både økonomi og kulturliv igjen, dersom de holder inngåtte avtaler.