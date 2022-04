Verden Krigen i Ukraina Unge russere er splittet i synet på Putin. Og krigen.

Russiske «Anastasia» er imot krigen i Ukraina. Hennes mamma derimot, støtter Putin. Det samme gjør Aleksandr Semjonov. Han mener russerne ikke kan gi seg uten en seier.

16. apr. 2022 12:43 Sist oppdatert nå nettopp

Forestill deg at landet du bor i, går til krig mot naboen. Og at du ikke kan si hva du mener om krigen. Selv ikke ta ordet «krig» i din munn. Det er livet til russiske «Anastasia» (23) fra Moskva. Aftenposten har valgt å gi henne et fiktivt navn av hensyn til hennes egen sikkerhet.

Kritikere av krigen risikerer inntil 15 år i fengsel i Russland.

