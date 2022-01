Det begynner å haste for etterforskerne

Komiteen som etterforsker Donald Trumps rolle i opptøyene 6. januar, har dårlig tid. Blir de ikke ferdige i løpet av året, kan hele arbeidet ende i en skuff.

«Om dere ikke kjemper som helvete, vil dere ikke ha et land lenger», sa Donald Trump. Tilhengerne hans tok ham bokstavelig.

6. jan. 2022 15:44 Sist oppdatert nå nettopp

Det ble ikke juleferie for etterforskerne som jobber med å avdekke hva som egentlig skjedde 6. januar i fjor og hvilken rolle daværende president Donald Trump spilte da tilhengerne hans stormet Kongressen.

– Tidsvinduet vi har for å få jobben gjort, krever at vi jobber i helger og på fridager, sier kongressrepresentant Bennie Thompson til The New York Times.

Som leder av kongresskomiteen med ansvar for å avdekke det som skjedde, vet han at han har dårlig tid. Til høsten er det kongressvalg, og mye tyder på at demokratene vil miste flertallet i Representantenes hus. Da blir sannsynligvis komiteen avviklet.

Mobben ropte slagord for Trump da de stormet mot politisperringene.

Haler ut tiden

Gjennom USAs nyere historie har spørsmålet om tilgang til presidenters dokumenter vært oppe flere ganger. Før president Richard Nixon trakk seg i august 1974, var det mange runder i høyesterett. Til slutt måtte han gi fra seg dokumentasjonen som viste at han hindret etterforskningen av Watergate-skandalen.

Nå kjemper Trump for å slippe å utlevere rundt 800 sider om hva han gjorde og hvem han hadde kontakt med 6. januar.

Alle rundene i rettsapparatet tar mye tid. Det øker faren for at arbeidet ikke blir ferdig mens demokratene har flertall.

Nære medarbeidere av Trump har nektet å la seg avhøre. Både stabssjef Mark Meadows og sjefstrateg Steve Bannon trues med straff.

Løgn og bedrageri

Komiteen etterforsker bredt, men konsentrerer seg om særlig to områder.

De forsøker å finne ut om det er grunnlag for å si at Trump og hans allierte forsøkte å hindre Kongressens godkjennelse av valgresultatet. Komitéleder Thompson sier til The Washington Post at de også vil finne ut av hvorfor det tok Trump så lang tid å be tilhengerne sine om å roe seg ned. Thompson mener det kan være en straffbar tjenesteunnlatelse.

Etterforskerne følger også et «pengespor». Trumps støttespillere samlet inn mange millioner dollar i kampen for å «stanse stjelingen» av valget. Dersom det kan bevises at de visste at påstanden om det stjålne valgresultatet er løgn, kan de tiltales for bedrageri.

Liz Cheney var en av Trumps mest lojale støttespillere. Opplevelsene 6. januar i fjor gjorde henne til en skarp kritiker av den tidligere presidenten. Her snakker hun med en av politimennene som vitnet for komiteen.

Trang fødsel

Støvet hadde knapt lagt seg etter at kongressbygningene ble stormet, før partiene begynte å krangle om hvordan opptøyene skulle granskes.

I Senatet blokkerte Trumps partifeller en granskning. I Representantenes hus stemte to republikanere for å opprette en granskningskomité. Som takk ble Liz Cheney nestleder.

Republikanerne hevder at granskningen er en fortsettelse av heksejakten Trump ble utsatt for som president.

I beste sendetid

Så langt har arbeidet i all hovedsak skjedd bak lukkede dører.

Komitéleder Thompson sier til CNN at vitnemålene bak lukkede dører har gitt god innsikt i hva Trump gjorde og ikke gjorde den 6. januar.

I løpet av senvinteren eller våren håper komitélederen å invitere inn TV-kameraene. For demokratene kan en slik høring fungere som en effektiv gapestokk, der Trumps støttespillere pepres med spørsmål de ikke har lyst til å svare på.

Søksmål og straffesaker

Mens politikerne forsøker å kartlegge de politiske ansvarsforholdene, arbeider politiet med å straffeforfølge dem som stormet kongressbygningene. Det sies å være USAs største politietterforskning. Så langt er det foretatt over 700 arrestasjoner. Rundt 40 er siktet for å ha forberedt angrepet. 176 må svare for anklager om voldsutøvelse.

Samtidig må Trump svare for sin rolle i opptøyene. Tirsdag denne uken saksøkte tre polititjenestemenn den tidligere presidenten. De mener at presidenten oppfordret til vold og uro. Saksøkerne hevder at de ble påført varig skade da de forsøkte å beskytte Kongressen.

Tidligere har Trump mottatt seks lignende søksmål. Ingen av dem har foreløpig kommet langt i rettsapparatet.