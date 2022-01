Dette var ikke skadeverk. Fire tiltalte frifunnet.

Fire briter ble frikjent i retten for å ha veltet statuen av slavehandleren Edward Colston under en demonstrasjon i 2020.

Aktivister kastet statuen av slavehandleren Edward Colston i elven under en demonstrasjon i Bristol i juni 2020. Fire personer ble senere tiltalt for skadeverk, men er nå frikjent.

NTB

9 minutter siden

En statue av Colston ble veltet i Bristol i England i juni 2020 og senere dumpet i elven Avon. Det skjedde under en Black lives matter-demonstrasjon i kjølvannet av drapet på George Floyd i USA i forfjor.

Fire personer ble pågrepet for handlingen. De sto tiltalt for skadeverk i rettssaken som startet i Bristol 13. desember i fjor. Onsdag falt dommen.

Ingen av de tiltalte ble funnet skyldige i ugjerningen, skriver The Guardian.

Underveis i rettssaken bestred ikke de tiltalte handlingene sine, men rettferdiggjorde dem ved å vise til at statuen av slavehandleren var støtende. De oppga å være motivert av antirasistiske holdninger og ga uttrykk for frustrasjon over at forsøk på å få fjernet statuen ikke hadde ført frem, skriver avisen.

Påtalemyndigheten hevdet på sin side at det faktum at Colston var en slavehandler var «helt irrelevant», og mente saken handlet om «kalde, harde fakta» og «rettsstaten».

Colston var en ledende figur i Royal Africa Company, som fraktet mange slaver fra Afrika. Flere institusjoner i Bristol som tidligere bar Colstons navn, har endret navn etter demonstrasjonene.

Statuen ble hentet opp av elven og står nå utstilt med plakater fra demonstrasjonen og en forklaring på hva som skjedde med den.