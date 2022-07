Hun kriget for kurderne før hun flyktet til Sverige. Nå er hun øverst på listen over «terrorister» Tyrkia krever utlevert.

STUGUN (Aftenposten): Etter 20 år i den kurdiske geriljaen er ikke Derdiye Kül i tvil om hva som venter henne dersom hun returnerer til Tyrkia.

Derdiye Kül har tre barn og venter ett til. Nå frykter hun at de kan bli nødt til å vokse opp uten en mor.

Hun tilbringer så lite tid hjemme som mulig. Etter at navnet hennes begynte å florere i tyrkiske medier, utpekt som «terrorist», har Derdiye Kül vært livredd.

Livredd for at svensk politi skal dukke opp på døren. Livredd for at de skal sende henne tilbake til Tyrkia.