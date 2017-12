Trump og republikanerne har grunn til å grue seg til valget i 2018. Her er grafen viser hvorfor.

Demokraten Doug Jones vant tirsdag en overraskende seier i det viktige senatorvalget i Alabama. Plutselig ble republikanernes flertall i Senatet halvert fra to til én – noe som vil gjøre det enda vanskeligere å vedta nye lover i tiden fremover.

Republikaneren Roy Moore tapte valget i stor grad fordi han er generelt upopulær i delstaten og fordi han er anklaget av en rekke kvinner for å ha forgrepet seg på dem da de var tenåringer.

Men republikanerne har også den generelle valgvinden mot seg. Etter Trumps sjokkerende seier i presidentvalget i fjor, har partiet hans gjort det svært dårlig i lokalvalg over hele landet.

Vil du vite mer om republikanernes kjempesmell i Alabama? Her er åtte grunner til at valgnederlaget er dårlige nyheter for Trump.

Republikanerne gjør det dårligere enn i fjor

De viktigste av disse valgene har vært spesialvalgene til Senatet og Representantenes hus. Disse posisjonene er blitt ledige fordi folk har sluttet, eller fordi Trump har hentet inn folkevalgte politikere til posisjoner i regjeringsapparatet.

MARVIN GENTRY / Reuters

Ett eksempel: Da Trump utpekte Montana-representant Ryan Zinke til å bli innenriksminister, måtte det gjennomføres et spesialvalg i delstaten i mai for å finne Zinkes erstatter.

I alt er det blitt gjennomført seks slike spesialvalg der de to store partiene har kjempet mot hverandre. Fem representanter og én senator er valgt. Og resultatene, sett under ett, bør få alarmklokkene til å ringe hos republikanerne.

Partiets kandidater gjør det nemlig svært mye dårligere i år enn i fjor.

Kraftig nedtur i samtlige spesialvalg

Aftenposten har sammenlignet resultatene i disse seks spesialvalgene med fjorårets valgresultat i de samme valgdistriktene. Selv om republikanerne vant alle de fem valgene til Representantenes hus, har partiets oppslutning falt med mellom 31 og 85 prosent i disse distrikene.

Og i Alabama? Der ble republikaneren Richard Shelby valgt med en margin på 28 prosentpoeng i fjor. Og denne uken tapte altså partiets kandidat til delstatens andre senatorjobb med halvannet prosentpoent.

Se oversikten her:

Trekker man ut seiersmarginene og setter dem opp ved siden av hverandre, blir utviklingen svært synlig:

Svein Eide

Upopulær Trump til liten hjelp for republikanerne

Tendensen er den samme også dersom man ser på andre lokalvalg som er blitt gjennomført i løpet av året.

I New Jersey ble den upopulære republikanske guvernøren Chris Christie erstattet av demokraten Phil Murphy. Og i Virginia vant demokraten Ralph Northam med en større margin enn noen kandidat i delstaten siden 1985.

På delstatsnivå ser republikanerne også problemer med kandidatene som stiller til valg i de lokale lovgivende forsamlingene. Gang på gang gjør demokratene det langt bedre enn for et år siden.

Pablo Martinez Monsivais / AP / NTB Scanpix

I gjennomsnitt økte partiet oppslutningen med 14,1 prosentpoeng, ifølge en oversikt nettstedet Fivethirtyeight laget i juni.

Det er mange forklaringer på dette. Én av dem er utvilsomt president Donald Trump, som sliter med elendige meningsmålinger etter et drøyt år i jobben. Et gjennomsnitt av målingene viser at kun 37 prosent av amerikanerne mener at han gjør en god jobb.

Trumps omfavnelse av Roy Moore i Alabama var heller ikke nok til å sikre seier.

Ny måling: Flertall ønsker å granske anklager om at Trump har antastet kvinner

Nå våger demokratene å tro på flertall i 2018

Demokratene sliter med mange store problemer – partiet krangler internt etter fjorårets valgnederlag, samtidig som det sliter med å finne både en politisk retning og en lederskikkelse under pensjonsalderen.

Men de gode valgresultatene i 2017 gjør at partiledelsen nå øyner muligheten for å vinne tilbake flertallet i både Senatet og Representantenes hus.

33 av 100 seter i Senatet og samtlige 435 plasser i Huset er på valg i 2018.

I Senatet trenger partiet bare å kapre to seter til neste år for å få et flertall. I huset må 24 republikanske seter ende opp hos demokratene for at partiet skal nå målet.

– Vi kommer til å ta Huset, og vi kommer til å ta Senatet sa en selvsikker Keith Ellison, partets viseformann, til magasinet The Atlantic i november.

AARON P. BERNSTEIN / Reuters

Et flertall vil gjøre det mulig for demokratene å fremme sin egen agenda, noe som kan inkludere å stille president Trump for riksrett.

Fordel å være i opposisjon

Men det blir ingen enkel jobb for partiet, spesielt i Representantenes hus. Ved valget i fjor var det bare 30 av plassene i Huset der vinneren vant med en margin på under ti prosentpoeng, påpeker The Washington Post.

Det er altså mange velgere som må overbevises for at et distrikt skal hoppe fra det ene partiet til det andre.

Historien tilsier likevel at det vil bli et godt år for demokratene. Opposisjonspartiet gjør det som regel bra i mellomvalgene – altså valgene som skjer mellom to presidentvalg.

I 2010, for eksempel, tapte demokratene flertallet i Representantenes hus etter at president Barack Obama hadde sittet i jobben i to år.