Trumps Flynn-kommentar fører til nye spørsmål rundt Russland-etterforskningen

Presidenten tok det tilsynelatende med stor fatning at Robert Muellers Russland-gransking ser ut til å overskygge den viktige seieren hans i Senatet lørdag.

Michael Flynn var Trumps favorittgeneral. Nå samarbeider han med Russlands-granskerne.

– Det som er blitt påvist, er ingen sammensvergelse. Det har på ingen som helst måte vært noen sammensvergelse, så vi er veldig glade, sa Trump til journalistene lørdag morgen.

Det var hans første kommentar etter at tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn innrømmet å ha løyet til FBI og sa han ville samarbeide med spesialetterforsker Robert Muellers Russland-gransking.

Trump slo også fast at han på ingen som helst måte er bekymret over hva Flynn måtte fortelle Mueller, nå som de to samarbeider.

Endret forklaring

Senere kom han imidlertid med en mer utfyllende kommentar om Flynns tilståelse, som potensielt også impliserer ham selv.

– Jeg måtte sparke general Flynn fordi han løy til visepresidenten og FBI. Disse løgnene har han erklært seg skyldig i. Det er veldig synd, fordi handlingene hans under overgangsperioden var i tråd med loven. Det var ingenting å skjule, formidlet han via sin Twitter-konto.

Det er spesielt FBI-delen av denne uttalelsen flere medier reagerer på. Da Trump første gang forklarte hvorfor han sparket Flynn, sa han kun at det var fordi han hadde løyet om Russland-kontakten sin til Mike Pence.

Lørdagens uttalelse antyder imidlertid at presidenten visste at Flynn hadde løyet til FBI og var under etterforskning allerede før han sparket ham den 13. februar.

Ba Comey droppe etterforskning

Trumps bånd til Flynn har vært spesielt under lupen siden tidligere FBI-direktør James Comey ble sparket av presidenten i mai. Comey vitnet under ed om at Trump hadde bedt ham droppe videre etterforskning av den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren.

Et av spørsmålene Mueller tar for seg, er nettopp om Trump har forsøkt å hindre etterforskningen av russisk innblanding i presidentvalget.

– Kun en omskrivning

Washington Post, er en av flere amerikanske aviser som skriver at Trump indirekte kan ha innrømmet å ha hindret Russland-etterforskningen med Flynn-uttalelsen lørdag, understreker imidlertid at han rett og slett kan ha husket feil.

–Det er også fullt mulig at Trump rett og slett husket feil om hva han visste når da han skrev denne twittermeldingen søndag. Uansett endrer det ikke på det faktum at han nettopp tvitret noe han kan komme til å angre på, skriver de.

I et svar på spørsmål om Trumps twittermelding skriver Trump-advokat John Dowd:

– Twittermeldingen er kun en omskriving av det Ty Cobb uttalte i går. Jeg viser videre til Comeys vitnemål om Flynns svar. Jeg har ingenting annet å legge til, sier Dowd.