Sverige er også rammet av skogbrann, låner seks helikoptre fra Norge

To står i beredskap i Älvdalen i Dalarna, to skal til Bollnäs og de siste to til Örebro.

– De skal stå klar til å settes inn der det eventuelt blir behov, sier Mikael Westerlund, kommunikasjonsdirektør i MSB.

Westerlund sier at de nordiske landene i flere dager har konferert om dette.

– Norge har også branner i sine skoger, men man gjør en vurdering av hvordan situasjonen er der, og hvordan den utvikler seg hos oss, og så bestemmer man hvor helikoptrene skal settes inn, sier Westerlund.

Svenske beredskapsmyndigheter har også løpende kontakt med EU, men foreløpig er det ikke behov for hjelp fra kontinentet.

I løpet av det siste døgnet er det meldt om skogbranner i nesten alle svenske fylker. Både i Jämtland og Hälsingland er det branner som ikke er under kontroll.

I Ljusdal i Hälsingland er det lokalt gått ut varsel til innbyggerne om at flammene nærmer seg bebygget område. Folk blir bedt om å følge nøye med på nyhetene og foreløpig holde dører og vinduer tett lukket.