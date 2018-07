En av disse fire kan bli ny høyesterettsdommer i USA – i natt annonserer Trump sin kandidat

I natt klokken 03.00 norsk tid annonserer Donald Trump sin kandidat som skal erstatte snart pensjonerte høyesterettsdommer Anthony Kennedy. Avgjørelsen regnes av mange kommentatorer som en av de viktigste politiske beslutningene i amerikansk politikk på mange år.

I vakuumet Kennedy etterlater seg finner man en amerikansk Høyesterett splittet på midten mellom fire liberale og fire konservative dommere. Trumps valg kan derfor flytte ankepunktet i amerikansk politikk betydelig.

I helgen ble det klart at Donald Trump står igjen med fire kandidater, alle med sterke konservative overbevisninger og med muligheter til å tjenestegjøre i mange år fremover.

Brett Kavanaugh (53) – Sterkt delaktig i Lewinsky-rapporten

Larry Downing/Reuters

Den Yale-utdannede dommeren blir av mange amerikanske medier utpekt som en av de to fremste favorittene før Trumps annonsering i natt. Som en konservativ dommer i den føderale ankedomstolen i hovedstaden, er han en kjent mann i republikanske kretser og har vært involvert i flere høyprofilerte saker.

Den katolske dommeren var blant annet en av hovedforfatterne av rapporten som i detalj beskrev Bill Clintons sidesprang med Monica Lewinsky. Den var grunnlaget da Kongressen vedtok å stille presidenten for riksrett i 1998.

Kavanaugh har imidlertid i senere tid uttalt at en sittende president for landets beste, helst bør spares en etterforskning mens han fortsatt er i embetet, skriver New York Times.

Pablo Martinez Monsivais/TT Nyhetsbyrån

Kavanaugh regnes som regel som en del av den konservative fløyen i amerikansk politikk. Han har jevnlig stemt imot statlige regulasjoner og vist en sterk vilje til beskytte religiøse organisasjoner mot involvering fra myndighetene.

Likevel har enkelte aktører på republikansk side de siste dagene uttrykt bekymring for at Kavanaugh ikke er «konservativ nok». Helsereform og spørsmål rundt abort er blitt trukket frem som mulige saker hvor dommeren ikke har vist seg så høyrevridd som hva flere republikanere ønsker seg i en ny høyesterettsdommer.

Hans fem år i Det hvite hus som nær medarbeider av George W. Bush blir også sett på som en ulempe for Kavanaugh. Bush-familien har ved flere anledninger vært svært kritiske til Trumps politikk, noe som ikke har falt i god jord hos den sittende presidenten.

Amy Coney Barret (46) – Sterk katolsk tro kan skape kontrovers

Barret er den yngste av Trumps dommerkandidater, en fordel som blir nevnt av blant annet Washington Post. Presidenten har tidligere uttalt at han ønsker å velge en kandidat som vil sitte i lang tid.

Om Barret skulle bli godkjent av Senatet vil det også være første gang fire kvinnelige høyesterettsdommere tjenestegjør på samme tid i USA.

Robert Franklin/South Bend Tribune via AP

Den katolske dommeren blir sett på som særlig konservativ i sosiale spørsmål og er med sin unge alder en stigende stjerne i dommerkretser. Hun var en respektert professor på University of Notre Dame før hun i fjor høst ble godkjent som dommer i ankedomstolen i Chicago. I forkant måtte hun imidlertid gjennom en tøff høring hvor spesielt hennes sterke katolske tro kom i søkelyset og om hvorvidt dette ville påvirke hennes avgjørelser i domskjennelser.

Om syvbarnsmoren skulle bli nominert vil de samme spørsmålene garantert dukke opp igjen, ikke minst i forbindelse med abortspørsmålet. I USA er mange liberale redde for at retten til å ta abort som ble etablert i høyesterett i den såkalte Roe mot Wade-avgjørelsen i 1973, står i fare.

Det er imidlertid ventet at Barrets relative korte erfaring i dommembedet taler imot en nominasjon – i hvert fall for denne gang.

Thomas Hardiman (52) – Kjørte taxi for å finansiere utdannelsen

Hardiman skal ha vært Trumps annetvalg da Neil Gorsuch til slutt ble utnevnt i fjor, og regnes som en pålitelig konservativ dommer. Denne runden blir han igjen nevnt som en av de to mest sannsynlige kandidatene.

Da Hardiman ble utnevnt til ankedommer i 2007 var det med en 95–0 godkjenning i Senatet. Det kan indikere at en eventuell nominasjon kan gi en lettere prosess enn ved valg av andre kandidater som Barret.

AP Photo/Cliff Owen

Politisk sett har dommeren vært en trofast beskytter av retten til å bære våpen og har ved flere anledninger stemt imot våpenrestriksjoner på delstatsnivå. Han har også fulgt en hard konservativ linje ved å opprettholde lovligheten av full kroppsvisitering uten klær av arresterte, også av de pågrepet for mindre forseelser.

Dommeren skal i tillegg ha en bakgrunnshistorie som appellerer til Trump, skriver CNN. Hardiman var den første i sin familie som gikk på universitet og han finansierte sin jus-utdannelse ved Georgetown University ved å kjøre taxi.

Hvis han blir nominert vil Hardiman dermed være den eneste sittende høyesterettsdommeren uten en Ivy League-utdannelse.

Raymond Kethledge (51) – Jobber fra en låve uten internett

AP/C-SPAN

Muligens den minst profilerte dommerkandidaten er Raymond Kethledge som har tjenestegjort i den føderale ankedomstolen for Kentucky, Michigan, Ohio og Tennessee i ti år.

Han står sterkt i konservative kretser på grunn regelmessige domsavgjørelser som beskytter liberale våpenlover. I hans mest kjente dom fikk skattevesenet det glatte lag for politiske fordommer mot Tea Party-bevegelsen. Kethledge har også skrevet kjennelser som har gått langt i å beskytte religionsfriheten.

Michigan-dommeren trakk seg ut fra Washington for rundt 20 år siden, og har fremsnakket isolasjonens fordeler for ledere. Han har kontor i en låve uten internett, men med vedovn og furubord.