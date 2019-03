Canadas liberale stjerneskudd, Justin Trudeau, står overfor sin første dype politiske skandale.

Det var den canadiske avisen Globe and Mail som først avslørte at Trudeau og hans medarbeidere skal ha lagt massivt press på tidligere justisminister Jody Wilson-Raybould. Målet var å hindre rettsforfølgelse av det multinasjonale entreprenørselskapet SNC-Lavalin.

Nå krever opposisjonen at Trudeau går av.

With a heavy heart I have submitted my letter of resignation to the Prime Minister as a member of Cabinet... https://t.co/Ejjh8smwYO — Jody Wilson-Raybould (@Puglaas) February 12, 2019

Sjokkerte med å gå av

Den 13. februar overrasket Wilson-Raybould da hun plutselig trakk seg fra regjeringen – uten å oppgi hvorfor.

Etter mye press stilte hun denne uken i det canadiske parlamentet i Ottawa for å svare på spørsmål fra justiskomiteen.

Under høringen fortalte hun at Trudeau og hans stab i flere måneder forsøkte å presse henne til ikke å ta ut korrupsjonstiltale mot SNC-Lavalin.

Da hun nektet å gi etter for press, hevder Wilson-Raybould at hun mottok «tilslørte trusler».

Chris Wattie, Reuters / NTB scanpix

Hvem er hun?

Jody Wilson-Raybould var justisminister i Trudeaus regjering fra 2015 til januar i år.

Hun var også den første justisministeren av urfolksætt og har markert seg i en rekke profilerte saker, som legaliseringen av cannabis i fjor sommer.

I januar ble hun flyttet fra justisdepartementet til departementet for krigsveteraner, noe mange tolket som en degradering. Wilson-Raybould mener selv at korrupsjonssaken var årsaken til at hun måtte forlate justisdepartementet.

Korrupsjonsanklaget selskap i Trudeaus distrikt

SNC-Lavalin er et av verdens største ingeniør- og byggfirmaer.

Selskapet har base i Montreal i Quebec, distriktet Trudeau representerer. Avisen Toronto Star beskriver firmaet som «Quebecs stolthet.»

SNC-Lavalin er anklaget for bedrageri og korrupsjon i en størrelsesorden på over 300 millioner norske kroner. Anklagene dreier seg om bestikkelser av libyske tjenestefolk som jobbet under Muammar Gaddafi i perioden mellom 2001 og 2011.

Sjefen for SNC-Lavalin, Neil Bruce, skrev i et åpent brev i fjor høst at selskapet allerede har vært gjennom en intern oppvask. Han ba om en utenrettslig avtale for å unngå at en rettssak skulle gå utover tusenvis av canadiske ansatte.

Hvorfor er saken så betent?

Saken omtales som en stygg ripe i lakken for Trudeaus image som en forkjemper for åpenhet, likestilling og urfolksrettigheter.

Den er dessuten spesielt skadelig for Trudeau fordi Quebec regnes som et viktig vippedistrikt for hans Liberale parti.

Canada har valg til nasjonalforsamlingen i oktober. Historisk sett har det Liberale partiet slitt med å sikre flertall i parlamentet uten seier i Quebec.

I perioden da Wilson-Raybould sier presset fra Trudeau og hans stab var på sitt sterkeste, var det også et lokalvalg i distriktet.

Eks-justisministeren hevder Trudeau forsøkte å overbevise henne om at en rettssak mot SNC-Lavalin ville gå hardt ut over partiets lokale oppslutning og at hun derfor burde vurdere å inngå et utenrettslig forlik.

Patrick Doyle, Reuters / NTB scanpix

Nekter for regelbrudd

Trudeau sier hans innerste sirkel kun bedrev påvirkningsvirksomhet på vegne av selskapet for å beskytte canadiske arbeidsplasser.

Han nekter for at han eller hans medarbeidere har brutt noen regler.

Statsministeren sa til pressen torsdag at han er uenig i Wilson-Rayboulds beskrivelse av hvordan saken utspilte seg.

Men flere medier skriver at skandalen allerede kan ha kostet Trudeau gjenvalget.

Medarbeidere har trukket seg

Lederen for opposisjonen, Andrew Scheer, har bedt Trudeau om å trekke seg.

Scheer mener statsministeren ikke lenger har «moralsk autoritet» til å styre landet.

En av Trudeaus nærmeste rådgivere, Gerald Butts, har allerede måttet gå.

Etikkombudet i Canada undersøker nå saken for brudd på reglene om interessekonflikter. Wilson-Raybould sier selv at hun ikke tror noen lover ble brutt, men at statsministerens oppførsel var upassende.