Spionanklaget nordmann sitter fengslet i høysikkerhetsfengsel

– Det er kun representanter fra ambassaden som har fått møte ham, sier Brynjulf Risnes, Bergs norske forsvarer, til NTB.

Han sier Berg sitter i et høysikkerhetsfengsel, og at hemmeligholdet er høyt.

– Dette er fengselet som sikkerhetspolitiet bruker. Vi har ennå ikke fått vite hvem hans russiske forsvarer er, og det sier jo noe om hvordan hemmeligholdet er der, sier Risnes.

Han avventer å reise til Moskva.

– Jeg drar ikke over før jeg vet at det har en hensikt, sier forsvareren.

Det har vært flere vanskelige saker mellom Norge og Russland de siste årene. – Spionsaken er et klart signal til Norge, forklarer en ekspert på internasjonal politikk i denne saken.

Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Familien bekymret

Berg ble pågrepet av det russiske sikkerhetspolitiet FSB i Moskva 5. desember.

Han er anklaget for å ha mottatt hemmelige dokumenter om den russiske flåten og siktet for spionasje. Det er den russiske borgeren Aleksej Zjitnjuk, som er siktet for forræderi, som skal ha overlevert dokumentene til Berg, ifølge anklagene.

Jekaterina Krasnova, pressetalskvinne ved Lefortovo-domstolen, bekrefter overfor nyhetsbyrået Tass at nordmannen er fengslet i to måneder fram til 5. februar.

– Familien har hele tiden ment at dette er en misforståelse og håpet at saken skulle løse seg snart. Men de er nå for alvor blitt bekymret, sier Risnes.

Signal til Norge

Risnes sier anklagene mot Berg kan være et forsøk på å straffe Norge.

– Det er grunn til å tro at dette har politiske undertoner, og mange mener saken er fabrikkert. Det er ingen grunn til å tro at dette har noe med hans arbeid å gjøre, sier Risnes.

Han får støtte av Russland-ekspert Iver B. Neumann ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), som sier fengslingen er et klart signal til Norge.

– De fleste stater ser gjennom fingrene med informasjonsinnhenting. Så når en spionsak, uavhengig av om den er reell eller ikke, blir blåst opp og offentliggjort, er det alltid et klart signal stater imellom, sier Neumann til Aftenposten.

Berg jobbet ved grensekommissariatet i Sør-Varanger i 25 år fram til 2014, da han ble pensjonist. Ifølge NRK har han i flere år vært sterkt engasjert i norsk-russisk samarbeid, blant annet som styremedlem i kunstprosjektet «Pikene på broen»

Spionsiktelsen har en minstestraff på ti års fengsel dersom Berg blir funnet skyldig.