Puigdemont ber spanske myndigheter om å få komme hjem

Det er utstedt en arrestordre på Puigdemont som innebærer at han blir pågrepet hvis han setter sine bein på spansk jord. Han oppholder seg derfor inntil videre i Brussel.

– Jeg vil vende tilbake til Catalonia så snart som mulig. Jeg vil vende tilbake med en gang. Det hadde vært gode nyheter for Spania, sier han i et intervju med Reuters lørdag.

Spanske myndigheter avsatte regionregjeringen i Catalonia etter at de avholdt en ulovlig folkeavstemning om uavhengighet. Separatistene vant avstemningen, men deltakelsen var svært lav. Myndighetene i Madrid satte også i gang en rettslig prosess mot de tidligere regjeringsmedlemmene, blant dem den tidligere katalanske presidenten Puigdemont.

Et nyvalg i Catalonia torsdag endte med at partiene som ønsker løsrivelse fra Spania, nok en gang fikk rent flertall i forsamlingen, men med to færre plasser enn før.