Nå skal Irans kvinner slippe straff for å bryte landets strenge kleskoder

De som ikke følger islamske regler vil ikke lenger bli fengslet, og det vil heller ikke bli reist straffesaker mot dem, har politisjefen i hovedstaden Teheran bestemt.

Istedenfor straff skal synderne nå få opplæring på kurs i regi av politiet, ifølge politigeneral Hossein Rahmini, som opplyser at 7913 personer så langt er omskolert.

Tiltalt gullhandler: Tyrkias president bidro til å svekke sanksjonene mot Iran

Presidenten ønsker oppmykning

Endringene er i samsvar med en viktig erklæring fra Irans president Hassan Rouhani for et par år siden:

– Det er ikke politiets oppgave å håndheve islam.

Presidentens utsagn førte ikke uventet til kritikk fra landets konservative sjiamuslimske geistlige og også fra den islamske republikkens øverste leder, ayatollah Ali Khamenei. Men likevel har det lenge vært merkbart at politiet har lagt seg på en mykere linje overfor kvinner som bryter regelen om å bære hijab – sjal som dekker håret – på offentlig sted, skiver den jordanske nyhetstjenesten Al-Bawaba News.

Spioner speider etter bare kvinnehoder

Nettopp kravet om at kvinner skal bære hijab, har vært et avgjørende viktig symbol for Irans islamske regime helt siden revolusjonen i 1979, og påbudet har inntil nå vært strengt håndhevet.

Politisjef Hosseinis forgjenger advarte så sent som i april 2016 om at 7000 hemmelige agenter fra moralpolitiet hadde som oppgave å rapportere om «dårlig hijab». Dette samlebegrepet brukes ikke bare om manglende hodesjal, men også om øvrige brudd på den strenge, offisielle kleskodeksen som kvinner måtte gjøre seg skyldig i ved å vise mer hud eller hår enn de geistlige anser som sømmelig.

Ifølge Al-Bawaba skal Teherans trafikkpoliti bare i 2015 ha registrert 40.000 saker om «dårlig hijab» inne i biler, der kvinner ofte tillater seg å la sjalet falle ned på skuldrene. De skyldige ble straffet med bøter og fikk i tillegg kjøretøyet beslaglagt for en periode.

Fotballspiller frykter fengsel

Og kanskje blir det ikke 100 prosent trygt for iranske kvinner og jenter å kaste hijaben sånn helt med det samme, til tross for den positive erklæringen fra Teherans politisjef.

Tidligere i år ble den iranske fotballstjernen Shiva Amini utestengt av det nasjonale forbundet fordi hun hadde lagt ut bilder av seg selv der hun poserer barhodet.

Bildene er tatt i Sveits, der Amini i desember søkte om politisk asyl.

Begrunnelsen er at hun frykter å bli dømt til fengselsstraff i hjemlandet.