Menneskesmuglerne har jobbet på høygir i juleferien: – Kom dere til England før brexit!

Julaften ble over 40 migranter plukket opp utenfor kysten av Dover.

1. juledag ble 82 migranter reddet da de forsøkte å krysse kanalen i små, oppblåsbare gummibåter. Om bord var tre barn.

2. juledag hadde ble titalls migranter funnet på en strand i nærheten av Dover, hvor de forsøkte å tenne bål for å holde varmen.

Hver natt denne julen har nye båter nådd den engelske kysten. Lav bemanning og ekstremt mildt og rolig vær har bidratt til gunstige forhold for menneskesmuglerne.

Siden november er 280 migranter blitt reddet, enten i kanalen eller etter at de har ankommet britisk jord. 79 er blitt reddet på fransk side.

Santi Palacios, AP/ NTB scanpix

Frykter ny båttragedie

– Det er bare et tidsspørsmål før det vil skje en forferdelig tragedie. Da vil vi ikke lenger bare redde folk, men plukke opp døde kropper, sier Andy Roberts, tidligere kystvaktoffiser i havnebyen Dover.

Charlie Elphicke, konservativ parlamentsmedlem fra Dover, er like klar:

– Det er bare et tidsspørsmål før en ny båttragedie vil skje i Den engelske kanal.

Pascal Rossignol, Reuters/ NTB scanpix

Nye desperate metoder for å komme inn

At migranter forsøker å krysse Den engelske kanal, er ikke nytt. Men stadig strengere kontrolltiltak, både på britisk og fransk side, har ført til at menneskesmuglere og migranter desperat leter etter nye måter å komme seg til Storbritannia.

Nye murer, piggtrådgjerder og ekstreme kontrolltiltak i den franske havnebyen Calais, har gjort det nesten helt umulig å lure seg om bord på biler, båter eller trailere som skal over kanalen.

Å krysse den engelske kanal i små båter, er ekstremt farlig.

Hver dag passerer over 400 tank- og lasteskip gjennom stredet. Det gjør Den engelske kanal til et av verdens farligste streder for ureglementert trafikk.

Rascal Rossignol, Reuters/ NTB scanpix

Bruker «brexit» som trussel og lokkemiddel

Men nå har menneskesmuglerne fått et «nytt våpen» som de truer desperate migranter med: Hvis dere vil til Storbritannia, må dere benytte sjansen nå. Etter 29. mars, dagen Storbritannia etter planen skal forlate EU, vil grensene bli forsterket og «hermetisk lukket».

At menneskesmuglerne bruker dette kortet, bekrefter blant annet Bridget Chapman, talsmann for Human Right Watch, en humanitær organisasjon som jobber på fransk side av kanalen.

Ifølge The Telegraph må migrantene betale opp mot 100.000 kroner for turen over kanalen.

Toby Melville, Reuters / NTB scanpix

Kritikken hagler mot britiske politikere

Beredskapen i kanalen er på «et minimum». Flere aviser meldte i julen at kun én «cutter» har patruljert i Den engelske kanalen de siste månedene, sammen med to mindre patruljebåter. En «cutter» er et større skip som har plass til og som kan ta om bord et større antall personer.

Britenes beste skip er «utlånt» til spanske myndigheter i Gibraltarstredet.

Fakta: Immigrantbølgen over kanalen Dette er de som er plukket opp i desember og som ikke har klart å komme inn i Storbritannia: 28. desember: 12 immigranter ble oppbrakt i to båter utenfor kysten av Dover.

27. desember: Omkring 23 immigranter, inkludert tre barn, ble pågrepet i Kent etter å ha krysset Kanalen i tre småbåter.

26. desember: Tre immigranter ble brakt til kysten av grensevakter.

25. desember: 40 immigranter, to av dem barn, krysset kanalen i fem ulike båter.

15. desember: Fire barn i en gruppe på 11 ble reddet utenfor Dover, åtte sa de var irakere og tre at de var fra Iran.

12. desember: Seks menn funnet i en jolle utenfor kysten av Dover.

11. desember: Seks personer som antas å være fra Iran ble reddet fra en liten båt utenfor kysten av Kent. En annen båt med åtte menn, alle sa de var fra Iran, ble plukket opp utenfor Dover.

4. desember: To menn ble brakt til kysten av Dover. Kilde: BBC

Samtidig hagler kritikken mot dem som overvåker trafikken i kanalen. Hjelpeorganisasjoner mener politikerne har mistet fullstendig fokus, spesielt på grunn av brexit.

Innenriksminister Sajid Javid får kritikk fra alle kanter, også fra sine egne konservative politikerne i parlamentet.

I tillegg har problemene på flyplassen Gatwick, hvor påståtte droner stengte ned hele flyplassen og skapte enorme trafikkproblemer før jul, også tatt fokus vekk fra kontroll av kanalen.

Pascal Rossignol, Reuters/ NTB scanpix

Italia har stengt grensene. Nå er Gibraltarstredet blitt immigrantenes nye foretrukne rute over Middelhavet.

Desperasjonen øker blant migrantene

Den beryktede migrantleiren i Calais, kalt Jungelen, ble jevnet med jorden for to år siden. På det meste bodde opp mot 10.000 migranter der.

Men migrantene har ikke forsvunnet. Nye midlertidige leire har dukket opp. Leirene blir regelmessig ryddet og ødelagt av fransk politi. Pepperspray og tåregass brukes for å spre migrantene.

Organisasjoner som Human Rights Observers og den franske gruppen L’Auberge des Migrants, melder at raidene blir hyppigere og hyppigere.

Mange iranere

Flere hjelpeorganisasjoner melder om at det er spesielt mange iranere blant migrantene som nå er igjen i Frankrike og som ønsker seg til Storbritannia.

De tøffe sanksjonene som er gjeninnført mot landet, blant annet fra amerikansk side, har fått flere velutdannede unge menn til å ville vekk fra Iran.

The Guardian besøkte en av de midlertidige leirene tidligere i høst og traff en av dem:

– Jeg har ikke lenger noe valg. Å dø på havet, er bedre enn å bli boende her. Dette er helvete på jord, sa han.

Charles Platiau, Reuters/ NTB scanpix

Et nytt Lampedusa?

Hjelpeorganisasjonene som arbeider på begge sider av kanalen, er bekymret for brutaliteten og innstramningene, spesielt på fransk side:

Benny Hunter, forfatter og kampanjeleder for en gruppe som arbeider for bedre rettigheter for migranter og flyktninger, er en av dem:

– Det vi ser nå, er ikke begynnelsen på en invasjon! Dette er en relativ liten gruppe migranter som responderer på en desperat situasjon.

– Det franske myndigheter bør gjøre, er å sørge for at migrantene får en trygg og rettmessig mulighet til å søke asyl i Storbritannia.

– Trusler og fiendtlighet motvirker ikke det som er blitt vanlig, sier han.

– Hvis døden også kommer til Den engelske kanal, og hvis kysten langs Dover begynner å ligne på Lampedusa, da kan franske og britiske myndigheter ikke klandre andre enn seg selv, sier Benny Hunter.