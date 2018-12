– Jeg vil kjempe mot dette mistillitsforslaget med alt jeg har, sa May i en sterkt følelsesladet kunngjøring utenfor Downing Street onsdag formiddag.

Da var det klart at Det konservative partiet vil holde en avstemning om hvorvidt May skal kastes som partileder.

Avstemningen vil skje mellom klokken 19 og 22 onsdag kveld. Avstemningsresultatet vil bli offentliggjort umiddelbart etterpå.

Onsdag kveld skriver britiske medier at May har forsøkt å overbevise konservative parlamentsmedlemmer om at hun ikke vil stille som kandidat ved neste parlamentsvalg.

Det neste planlagte valget i Storbritannia er 5. mai 2022.

Mays talspersoner sier det er brexitforhandlingene, og ikke lederrollen, hun nå kjemper for å beskytte.

Flere kommentatorer påpeker imidlertid at dette kan være en overlevelsesstrategi. May skal ikke ha gitt noen løfter eller konkrete datoer for når hun vil trekke seg.

Det magiske tallet

PETER NICHOLLS, Reuters / NTB scanipix

Det magiske tallet i kveldens avstemming er 158. De konservative har 315 representanter i Underhuset. 158 må stemme for mistillitsforslaget for å felle henne.

Onsdagens avstemning er helt åpen.

Det viser seriøse opptellinger, mer eller mindre kvalifiserte spekulasjoner og en frenetisk ryktebørs i det politiske miljøet og i britisk presse onsdag formiddag.

Flere av de store mediene har foretatt sine egne opptellinger. Hvem vil støtte, og hvem vil ikke støtte May?

Ifølge en opptelling BBC har gjort, har 158 konservative parlamentsmedlemmer offentlig sagt at de vil stemme mot mistillitsforslaget. Altså at de vil støtte Theresa May.

33 har offentlig sagt at de vil stemme for mistillitsforslaget.

Avstemningen er imidlertid hemmelig. Derfor er det umulig å forutsi utfallet.

Men utover ettermiddagen torsdag blåser vinden Theresa Mays vei.

(Nederst i saken kan du se listen over hvilke konservative parlamentarikere som offentlig har gått ut mot Theresa May eller støttet statsministeren )

Les Øystein Langbergs kommentar her: En allerede dårlig uke for May er akkurat blitt mye verre

Her er de fem mest sannsynlige veiene videre etter onsdagens avstemning:

1. Hva må til for å felle Theresa May?

Matt Dunham, AP/ NTB scanpix

Statsministeren må gå av som partileder dersom et flertall av de konservative parlamentsmedlemmene stemmer mot henne. De konservative har 315 representanter i Underhuset. 158 må stemme imot for å felle henne.

Etter at nederlaget er erkjent, vil det umiddelbart bli et møte «på bakrommet» med Theresa May og lederen for 1922-komiteen, Graham Brady.

Det er han som da vil sette en dato for første runde i lederkampen.

Kandidatene som ønsker å utfordre May må deretter nomineres. Kandidatene trenger å bli anbefalt av minst to andre.

Fakta: Slik foregår lederkampen En lederkamp utløses dersom lederen trekker seg eller når 15 prosent av parlamentsgruppen uttrykker mistillit. Med 315 representanter totalt betyr det at 48 representanter må uttrykke mistillit. Det skjedde onsdag. Det konservative partiets representanter i Parlamentet må nå stemme over mistillitsforslaget. Et nederlag utløser en ny lederkamp der partilederen ikke får lov til å stille. Men skulle hun derimot vinne, er hun immun, og ingen kan utfordre henne det neste året. Parlamentsmedlemmene stemmer så over kandidatene, og den som får færrest stemmer, elimineres i hver runde inntil det står igjen to kandidater. Først i siste runde stemmer hele Det konservative partiets representanter over de to kandidatene.

2. Når blir en ny leder klar?

Det avhenger av hvor mange som kaster seg inn i lederkampen. Lederstriden avgjøres i en møysommelig utvelgelsesprosess hvor det i hver runde er den med færrest stemmer som ryker ut. Dette avgjøres av den konservative partigruppen i Parlamentet.

Denne eliminasjonsmetoden pågår til det gjenstår to kandidater. Først i denne siste runden vil hele partiet få lov til å stemme.

Ved siste ledervalg i Det konservative partiet, da Theresa May ble valgt, trakk kandidat nummer to seg i siste runde. Andrea Leadsom kastet kortene, og May sto igjen som eneste lederkandidat.

3. Fortsetter som statsminister

Theresa May vil uansett fortsette som statsminister til en ny leder er valgt.

Men hennes regjering vil da i realiteten kun fungere som et forretningsministerium.

Da David Cameron tapte folkeavstemningen i 2016, fortsatte han som statsminister inntil Theresa May ble valgt tre uker senere.

2. Kan Theresa May vinne?

Peter Nicholls, AP/ NTB scanpix

Ja, avstemningen er helt åpen. Gjennom dagen har det vært en overvekt av konservative politikere som har forsvart henne.

Og det viktigste: Dersom Theresa May skulle vinne, vil hun være beskyttet mot et lignende mistillitsforslag i et år fremover.

Da trenger hun 158 stemmer.

Men hun kan også bli møtt med et mistillitsforslag nummer to. Det vil ikke komme fra partiet, men fra hele Underhuset. Det betyr at samtlige 650 representanter kan fremme et forslag. Ikke om mistillit, men om hvorvidt parlamentet har tillit til henne. Et såkalt tillitsvotum.

Dersom Underhuset skulle velge dette, vil det også utløse krav om nyvalg og eventuelt regjeringsskifte.

4. Hva skjer med brexit nå?

Dersom May går seirende ut av mistillitsforslaget, blir det «business as usual».

Vinner hun onsdagens avstemning, vil hun ha styrket sin posisjon, i alle fall midlertidig. Da vil hun også reise til Brussel som planlagt torsdag morgen for å delta på EU-toppmøtet torsdag og fredag.

Der vil hun kanskje ha noen flere sterke kort på hånden. Hun kan vise til hva hun står overfor hjemme, og dersom ikke brexit-forhandlingene skal bryte fullstendig sammen, må EU-lederne hjelpe henne.

Dersom hun taper onsdagens avstemning, vil brexit-prosessen bryte fullstendig sammen.

Det er lite trolig at noen seriøse forhandlingsfremstøt kan skje før en ny leder en på plass. Hvor fort det vil skje, avhenger av hvor mange kandidater som melder seg på lederkampen. Jo flere, jo lengre tid til det ta (se forklaring i et tidligere avsnitt i denne saken).

Britene kan be om at artikkel 50, som regulerer utmeldelsesdatoen, utsettes. Britene skulle forlate EU 28. mars 2019. EU-domstolen fastslo i en fersk dom mandag at britene ensidig kan velge å utsette eller avlyse artikkel 50.

—————————————-

Mange har kommet ut til støtte for May i løpet av dagen. Her er et knippe:

Handelsminister Liam Brady:

I will support the Prime Minister @theresa_may tonight. This is a totally inappropriate time to have a contest. The country expects us to provide stability not damaging division. — Dr Liam Fox MP (@LiamFox) December 12, 2018

Miljøvernminister Michael Gove, en av dem som er spådd som mulig ny statsminister i Storbritannia:

I am backing the Prime Minister 100% - and I urge every Conservative MP to do the same. She is battling hard for our country and no one is better placed to ensure we deliver on the British people’s decision to leave the EU. — Michael Gove (@michaelgove) December 12, 2018

Konservativ parlamentariker og brexiter Andrea Jenkyns:

This is what Conservative MPs need to weigh up. Do they really want her in post in a year's time? A majority of them are frustrated with her domestic policies. It's not just Brexit. For the sake of their country and party, they need to remove her. https://t.co/FeskAJKoJ9 — Better Off Out #PlanAPlus (@BetterOffOut) December 12, 2018

Her kan du se hele listen over hvem som offentlig har gått ut med støtte og med mistillit mot Theresa May.

Confidence vote: May's opponents and supporters in the Tory party