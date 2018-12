Beslutningen om å holde nyvalg er tatt av lederne i partiene som inngår i Netanyahus koalisjon: Jødisk hjem, Shas, Kulanu og Torah-partiet.

En talsmann for Likud opplyser at nasjonalforsamlingen Knesset vil bli oppløst og nyvalg vil bli holdt i begynnelsen av april, sju måneder før tida, men dato er ikke fastsatt.

Netanyahu er under etterforskning for en rekke forhold, og i februar konkluderte israelsk politi med at han bør tiltales for korrupsjon og økonomisk utroskap.