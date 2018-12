Forskere ved Det naturvitenskapelige museum og Universitetet i Nord-Carolina ønsket å finne ut av hva som skjer på ulike lands skoleområder etter at undervisningen er avsluttet for dagen.

Derfor utstyrte de elever i alderen 9–14 år i India, Kenya, Mexico og USA med kamerafeller i skolegården og nærområdet.

– Jeg var først bekymret for at vi bare ville få gatekatter og hunder, sier Stephanie Schuttler, hovedforfatter bak studien til The Washington Post.

– Men vi ble sjokkert over mangfoldet.

Med tillatelse fra eMammal/The Washington Post

15 truede dyrearter

I Maharashtra-staten i India fanget elevenes kameraer inn tigre og asiatiske villhunder.

Den sjelden observerte jaguarundi, også kalt oterkatt, dukket også opp på en av skolenes område – og på elevenes bilder.

Tilsammen ble det tatt bilder av 83 pattedyr. 15 av disse er truede dyrearter.

Med tillatelse fra eMammal/The Washington Post

Stolte elever

For forskerne er prosjektet et bevis på at også barn kan være forskere og skaffe til veie data og informasjon som er nyttig.

– Mennesker bor utenfor nasjonalparker, og vi må forstå hvordan dyr utnytter ulike typer habitater, sier Schuttler.

Også elevene er fornøyde med prosjektet. Ved en skole i Nord-Carolina var elevene så spente på resultatet i kamerafellene at de «talte ned dagene mellom hver gang de skulle sjekkes og hvinte av begeistring da de fikk se bildene av dyrene», står det i rapporten.

– Elevene var veldig stolte av bildene. De færreste får noen gang oppleve å se disse dyrene, sier Schuttler.

Norsk enerett: Aftenposten

Med tillatelse fra eMammal/The Washington Post