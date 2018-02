Hellas på vei mot ordinære låneopptak etter syv år med krisetilstand i økonomien

Obligasjonene har en løpetid på syv år og ble lagt ut for salg torsdag med en rente på 3,75 prosent. Prosessen startet to dager senere enn planlagt på grunn av børsuroen denne uka.

Den greske regjeringen ønsker i løpet av året å være helt tilbake på det internasjonale finansmarkedet for første gang siden landet måtte ta opp sitt første kriselån for ikke å gå konkurs i 2010.

I august er tiden med utbetalinger fra tre ekstraordinære kriselån over, hvorav det siste er finansiert av de andre eurolandene.

Torsdag var også EUs finanskommissær Pierre Moscovici på besøk i Aten for å diskutere tiltak som kan lette Hellas' gjeldsbyrde og hindre at de statlige finansene igjen kommer ut av kontroll.

– Jeg er svært oppmuntret over den siste utviklingen og reformene som landet har gjennomført, sa Moscovici under et møte med Hellas' president Prokopis Pavlopoulos.

Utbetalingen av kriselånene har skjedd i etapper og har hele tiden vært knyttet til krav om økonomiske reformer og budsjettkutt.

Samtidig har arbeidsledigheten vært skyhøy, og store deler av befolkningen har fått langt mindre å rutte med ettersom både lønninger og trygdeutbetalinger har gått ned.

Hellas håper at långiverne vil støtte et fransk forslag som skal knytte tilbakebetalingen av kriselånene til landets økonomiske vekst. Slik håper regjeringen å unngå at lånebyrden blir så høy at det ender med en ny økonomisk tilbakegang.

