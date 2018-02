Krypskytter ble løvemat i Sør-Afrika

De få levningene som var igjen av mannen ble funnet i et privat viltreservat i Hoedspruit i den nordlige Limpopo-provinsen, nær Kruger nasjonalpark.

Nasjonalparkene og viltreservatene i Sør-Afrika har de siste årene opplevd stadig mer krypskyting. Ifølge Evening Standard trodde først at de trodde offeret var en traktorkjører, men endret teori da de fant en rifle ved levningene.

– Det virker som om offeret drev krypskyting i viltreservatet da han ble angrepet og drept av løver. De spiste kroppen hans, nesten alt, og de etterlot bare hodet og noen få levninger, sier en talsmann for politiet i Limpopo, Moatshe Ngoepe.

Politiet har ennå ikke greid å fastslå identiteten til mannen som ble løvemat, men opplyser at de fant en ladd jaktrifle ved siden av levningene.

Jaktet trolig på neshorn

Krypskyttere går oftest etter neshorn i Sør-Afrika. Det er stor etterspørsel etter hornene til disse dyrene i Kina, Vietnam og andre asiatiske land, der mange tror at de har potensfremmende effekt.

Ifølge Daily Mail ble to rifler som ofte brukes ved elefant og neshornjakt funnet ved kroppen.

Avisen siterer en fotograf som hevder at det var fler kryppskittere på stedet, og at de to riflene skal ha tilhørt dem.

– De to andre ser ut til å ha løpt fra åstedet. Her fant vi to store rifler og ammunisjon, forteller fotografen til Daily Mail

Mer om Sør-Afrika: Vannforsyninger i Cape Town vil bli kuttet på grunn av tørke og ekstrem vannmangel.

Blir solgt dyrt

Ifølge Evening Standard kan en løve bli solgt for dyre dommer. En enkelt tann kan bli solgt for ca. 5500 kr, skjellet kan komme helt opp til ca. 77 000 kr og skinnet kan bli solgt for 3300 kroner på det svarte markedet, skriver avisen på sine hjemmesider.

Flere løver ble forgiftet og drept i det samme området i fjor og ble funnet med avsagde hoder og poter. Mye tyder på at kroppsdelene som var fjernet skulle benyttes i tradisjonell medisin.

Fakta: Løve Krypskytter er en person som driver ulovlig jakt (uten jaktrett) på annen manns grunn. En hannløve kan bli opptil 190 kg Hunløven kan bli 130 kg Toppfart: 80 km/t ca. 23 000 løver i Afrika Kilde: Evening Standard og Wikipedia

Hørte skrik

Avisen Evening Standard forteller at lokale personer skal ha hørt skriking før kroppen ble funnet.

– Et skrik ble hørt, men løvene spredte seg når det kom lyd av skyting. Det var dessverre for sent å gjøre noe for ham. Han ble spist, forteller en lokal bonde til Daily Mail.