Den sveitsiske gruve- og råvaregiganten Glencore etterforskes av canadiske finansmyndigheter for mulige brudd på internasjonale antikorrupsjonsregler, melder Bloomberg.

Glencore opplyste selv mandag at datterselskapet Katanga Mining, som driver kobbergruver i Kongo, er under etterforskning fra finansmyndighetene i Canada, der selskapet er børsnotert.

Samtidig trakk tre toppledere i selskapet seg etter at en intern gjennomgang avdekket «betydelige svakheter» i selskapets finansielle rapportering i Kongo.

Lønnsom investering

Aftenposten har tidligere denne måneden skrevet at Oljefondet i fjor tjente store penger på investeringen i den sveitsiske gruve- og råvaregiganten Glencore, som kobles til korrupsjon i Kongo. Selskapet var Oljefondets nest mest lønnsomme investering i fjor.

Selskapet har hatt omfattende forretningssamarbeid med den omstridte diamantmilliardæren Dan Gertler, som anklages for å ha betalt bestikkelser i hundremillionersklassen til presidenten og andre høytstående tjenestemenn i Kongo.

Verdens største hedgefond vedtok i fjor en milliardbot fra amerikanske finansmyndigheter og innrømmet i et forliksnotat å ha bidratt til å betale bestikkelser i Kongo gjennom Gertler.

«Gertler avviser absolutt alle anklager om ugjerninger eller kriminelle handlinger begått av ham,» skriver advokatene i et brev til International Consoritum of Investigative Journalists.

De understreker at Gertler ikke har fått anledning til å forklare seg i saken mot hedgefondet.

Ga kjempelån til omstridt forretningspartner

Dokumentlekkasjen Paradise Papers avslørte tidligere denne måneden nye detaljer om det tette samarbeidet mellom Glencore og Dan Gertler som fikk alarmklokkene til å ringe hos korrupsjonseksperter.

Av dokumentene gikk det blant annet frem at Gertler fikk et lån på nesten 300 millioner kroner fra Glencore med forbehold om at en fikk i havn en viktig avtale med kongolesiske myndigheter.

Under forhandlingene fikk Gertler senket skatteregningen han og Glencore måtte betale kongolesiske myndigheter for et gruveprosjekt de eide sammen i Kongo, med over to milliarder kroner.

Dokumentene fra advokatfirmaet Appleby er delt med Aftenposten via den tyske avisen Süddeutsche Zeitung og International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).

Både Glencore og Gertlers advokater sier at lånet ble gitt på kommersielle betingelser og forhandlet frem «på en armlengdes avstand».

Kjøpte seg opp tross advarsler

Forretningsforholdet mellom Gertler og Glencore i Kongo har vært kjent lenge. Oljefondet bekreftet overfor Aftenposten at fondet flere ganger var blitt advart mot korrupsjonsfaren knyttet til den omstridte milliardæren.

Glencore er også de siste årene blitt beskyldt for omfattende brudd på menneskerettighetene, alvorlig miljøforurensning og barnearbeid knyttet til sin gruvevirksomhet i Afrika og Sør-Amerika.

Storebrand og KLP solgte seg ut av selskapet i 2015 fordi de mente selskapets oljeaktiviteter utenfor Vest-Sahara brøt med «grunnleggende etiske normer» siden Marokko har delt ut oljelisenser i områder FN mener de ikke har krav på.

Oljefondet gikk motsatt vei og kjøpte seg heller kraftig opp i selskapet, fra under 1,5 prosent eierandel i 2015 til over 3 prosent i slutten av 2016.

Oljefondet: Forstår at det stilles spørsmål

Oljefondet har tidligere opplyst til Aftenposten at fondet de siste årene har hatt jevnlige samtaler med ulike representanter for Glencore om hvordan selskapet jobber mot korrupsjon.

– I det siste har det fremkommet ny informasjon om selskapet. Vi tar dette alvorlig og vi forstår at det stilles spørsmål ved at fondet har økt eierandelen, sier presseansvarlig Marthe Skaar til Aftenposten.

Hun sier fondet har solgt seg ut av åtte selskaper som følge av korrupsjonsrisiko de siste årene, men at fondet ikke har anledning til å selge seg ut av så store selskaper uten at Etikkrådet har anbefalt det.

– Med de nye opplysningene som har kommet frem i denne saken, er det naturlig å følge opp selskapet ytterligere, sier Skaar.