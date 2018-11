Tusenvis av karavane-migranter søker asyl i Mexico

Så langt har det blitt sendt inn 3.230 asylsøknader, opplyser det mexicanske innenriksdepartementet. De aller fleste av dem har fått utstedt papirer som gir dem midlertidig arbeidstillatelse i landet mens myndighetene vurderer hva de skal gjøre med dem.

Alle dem som har søkt asyl i Mexico, har fått mat og medisinsk hjelp.

I løpet av den siste måneden har tre store grupper med migranter fra Guatemala, Honduras og El Salvador flyktet fra vold og fattigdom i hjemlandene og lagt ut på vandring nordover i håp om å komme seg inn i USA.

Den første karavanen med migranter forlot Honduras 13. oktober. Siden da har tusenvis flere sluttet seg til karavanene. Nå befinner mellom 7.000 og 8.000 migranter seg i Mexico.

Migrantene sier de er fast bestemt på å forsøke å ta seg inn i USA selv om president Donald Trump har gitt klar beskjed om at de ikke får komme inn i landet. Trump har også sagt at han vurderer å sende opp mot 15.000 soldater til Mexico-grensen for å stanse migrantene når de kommer fram til grensen.