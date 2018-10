Tre politistjenestemenn er skutt, og flere mennesker skal være skadet. Den mistenkte gjerningsmannen har nå overgitt seg, melder BNO News. Den mistenkte personen som har overgitt seg skal være en 46 år gammel mann.

Øyenvitner opplyser at de så at en mann gikk inn i synagogen med et våpen og åpnet ild lørdag formiddag lokal tid.

CBS-stasjonen KBKA i Pittsburgh meldte at innbyggerne i området fikk beskjed om å holde seg innendørs mens skytingen pågikk.

Synagogen var full under en gudstjeneste da skytingen begynte, og politiet i Pittsburgh sier de mottok flere nødanrop fra mennesker som hadde barrikadert seg inne i bygningen. TV-bilder viser at både politibiler og ambulanser har rykket ut til stedet, som ligger i et boligområdet om lag 10 minutter fra Pittsburg sentrum.

Vitner som ringte 911 sa at pistolmannen gikk inn i synagogen og åpnet ild, men andre detaljer ble ikke umiddelbart kjent. Politiet søkte bygningen fra kl. 10:45 for å evakuere de fanget. USAs president Donald Trump har allerede kommentert hendelsen der han skriver at det ser ut til å være flere døde i forbindelse med en skyteepisode ved en synagoge i Pittsburg.

Saken blir oppdatert fortløpende.