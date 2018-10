Flere mennesker ble skadet, blant dem tre politifolk. Den mistenkte gjerningsmannen har nå overgitt seg, melder BNO News.

Den mistenkte personen som har overgitt seg, skal i følge være amerikanske medier være en hvit nasjonalist med navn Robert Bowers. Han skal være en overbevist antisemitt, men støtter ikke president Trump i sitt syn på jøder og Israel. Bowers mener ifølge flere medier at presidenten ikke fører en «tøff» nok politikk. En representant fra det lokale politiet sier til CNN at Bowers politiske holdninger nå er en del av etterforskningen. Han skal blant annet ha skrevet på sosiale medier at at han "ikke kan sitte og se at folkene mine blir slaktet. Skru på optikken din, jeg går inn." Øyenvitner opplyser at de så mannen gå inn i synagogen med et våpen lørdag formiddag lokal tid. Mannen skal ha ropt «alle jøder må dø», idet han åpnet ild.

CBS’ TV-stasjon KBKA i Pittsburgh meldte at innbyggerne i området fikk beskjed om å holde seg innendørs mens skytingen pågikk.

46-åringen ble pågrepet etter at han havnet i en skuddveksling med politiet.

Pam Panchak/Pittsburgh Post-Gazette/AP/NTB scanpix

Full synagoge

Synagogen var full av folk da skytingen begynte, og politiet i Pittsburgh sier at de mottok flere nødanrop fra mennesker som hadde barrikadert seg inne i bygningen.

Synagogen ligger i et boligområde rundt ti minutter fra Pittsburgh sentrum.

President Donald Trump sendte like etter at nyheten ble kjent ut en Twitter-melding der han ba folk i området om å holde seg i skjul.

– Jeg følger med på det som skjer i Pittsburgh, Pennsylvania. Politiet er på stedet. Folk i Squirrel Hill-området bør fortsette å søke tilflukt. Det ser ut som om flere er døde. Pass dere for aktiv skytter. Gud velsigne dere alle!

– Dette er en konflikt som alltid vil eksistere, tror jeg, sa Trump til CBS.

Presidenten uttalte at skyteepisoden hadde lite å gjøre med landets våpenlovgivning.

– Hadde de hatt noen form for beskyttelse inne i tempelet, ville dette kanskje vært en helt annen situasjon. Det hadde de ikke.

Pennsylvanias guvernør Tom Wolf sier i en uttalelse:

– Skytingen i Pittsburgh er en absolutt tragedie, sier han.

– Disse meningsløse voldshandlingene er ikke slik vi er som amerikanere.