«Talibans far» drept i eget hjem

Maulana Sami-ul-Haqs sønn Hamid Ul-Haq, bekrefter at faren er drept overfor TV-kanalen GEO. Ifølge sønnen skal Sami-ul-Haq, som var i slutten av 80-årene, ha blitt skutt og knivstukket i sitt eget hjem i provinsen Punjab.

Det er ikke kjent hvem gjerningsmennene er.

Ul-Haq var en ledende geistlig i Pakistan. Han var leder for Forsvar for Pakistan, en paraplyorganisasjon for religiøse organisasjoner, i tillegg til en ytterliggående madrasa eller skole for muslimske prester.

Han er blitt kalt «Talibans far», fordi flere av den islamistiske militsens ledere er blitt utdannet ved denne madrasaen.