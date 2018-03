Erdogan: Vi har full kontroll over Afrin sentrum

Kunngjøringen kom søndag formiddag, like etter at det ble meldt at tyrkiske styrker og allierte opprørere hadde rykket dypt inn i den syriske byen.

Ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) har de tatt kontroll over flere nabolag, og fremrykkingen skjer svært raskt.

Sivile som skjuler seg i kjellere, kan høre kamper utenfor og at folk roper «Gud er størst», opplyser en innbygger til nyhetsbyrået AFP.

SOHR melder også at over 1.500 kurdiske krigere er drept i løpet av den to måneder lange tyrkiske offensiven. De fleste skal ha blitt drept i luftangrep og artilleriild.

Kayhan Ozer / TT / NTB scanpix

Eksilgruppen, som har en rekke kilder på bakken i Syria, melder også at over 400 tyrkisk-støttede opprørere er blitt drept i løpet av den samme perioden.

Masseflukt

Lørdag ble det meldt at 200.000 av byens innbyggere har flyktet sørover til områder som fortsatt kontrolleres av den syriskkurdiske militsgruppen YPG eller styrker som er alliert med det syriske regimet.

Tyrkiskstøttede opprørere sier at de har tatt seg inn i den vestlige og østlige delen av byen, som til nå har vært kontrollert av YPG.

Den tyrkiske offensiven har vart siden 20. januar. Mens SOHR har oppgitt at 280 sivile er drept under offensiven, har tyrkiske myndigheter avvist alle slike rapporter og fremholdt at de gjør alt for å skjerme sivile.

Demonstrasjoner

Flesteparten av innbyggerne i Afrin er kurdere, og de siste dagene har tusenvis av kurdere demonstrert i en rekke vestlige byer i protest mot den tyrkiske offensiven. Også i Oslo demonstrerte kurdere utenfor Utenriksdepartementet lørdag.

Tyrkias mål er å drive vekk YPG, som har spilt en viktig rolle i kampen mot IS, men som Tyrkia regner som en terrororganisasjon, og som Tyrkia også anklager for å stå i ledtog med den kurdiske PKK-geriljaen på tyrkisk siden av grensen.