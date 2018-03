Det franske nyhetsbyrået har flere journalister inne i Afrin by, og alle meldte søndag at syrisk-arabiske opprørere og tyrkiske regjeringssoldater har kontroll over alle områder i byen.

To tyrkiske stridsvogner sto utenfor en offentlig bygning, og det ble skutt i luften for å feire seieren.

Tidligere søndag hevdet Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan at tyrkisk-støttede styrker hadde tatt kontroll over sentrum av byen.

– Enheter fra Den frie syriske hæren, som støttes av tyrkiske væpnede styrker, tok kontroll over sentrum av Afrin klokka 8.30 i morges, sa Erdogan og føyde til at det snart skal settes i gang minerydding i byen.

Opplysningen ble da tilbakevist av kurdiske kilder, men bekreftet av eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

KHALIL ASHAWI / Reuters

Gjemmer seg i kjellere

SOHR meldte tidligere søndag at tyrkiskstøttede styrker hadde tatt kontroll over flere nabolag og at det pågikk harde kamper.

Sivile som skjulte seg i kjellere, kunne høre kamper utenfor og at folk ropte «Gud er størst», opplyser en innbygger til nyhetsbyrået AFP.

Lørdag ble det meldt at 200.000 av Afrins innbyggere hadde flyktet sørover til områder som fortsatt kontrolleres av den syriskkurdiske militsgruppen YPG eller styrker som er alliert med det syriske regimet. De mangler stort sett alt, og den humanitære situasjonen for flyktningene beskrives som «katastrofal».

Sivile tap

I løpet av den to måneder lange offensiven har over 1.500 kurdiske krigere og 400 tyrkisk-støttede opprørere blitt drept, ifølge SOHR.

Den syriske eksilgruppen har også meldt at minst 280 sivile er blitt drept, men dette er blitt avvist kategorisk av tyrkiske myndigheter, som framholder at de har gjort alt for å skjerme sivile.

Flesteparten av innbyggerne i Afrin er kurdere, og de siste dagene har tusenvis av kurdere demonstrert i en rekke vestlige byer i protest mot den tyrkiske offensiven. Også i Oslo demonstrerte kurdere utenfor Utenriksdepartementet lørdag.

Tyrkias mål er å drive vekk YPG, som har spilt en viktig rolle i kampen mot IS, men som Tyrkia regner som en terrororganisasjon, og som Tyrkia også anklager for å stå i ledtog med den kurdiske PKK-geriljaen på tyrkisk siden av grensen.

SV-lederen: Trolig brutt folkeretten

SV-leder Audun Lysbakken mener at Tyrkia trolig har brutt folkeretten med sitt angrep på kurdiskdominerte Afrin i Nord-Syria og ber Norge reagere.

– Den tyrkiske aggresjonen mot Afrin er ekstremt alvorlig og trolig i strid med folkeretten. Nå må Norge få NATO til å si at dette angrepet mot kurderne ikke er akseptabelt, skriver Lysbakken i en epost til NTB.

– Dette er et angrep fra Tyrkia rettet mot kurdere. Kurderne var en av de viktigste allierte i kampen mot IS, men sviktes nå av vestlige allierte, sier SV-lederen videre.

SVs stortingsrepresentant Freddy Øvstegård kommer til å ta opp saken i Stortingets spørretime neste uke. Der vil han spørre utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) om hun mener angrepet bryter med folkeretten, og om hun vil ta et initiativ i NATO for å stanse det.

Våpenhvilediskusjoner i Øst-Ghouta

I en annen del av Syria, ved Øst-Ghouta utenfor Damaskus, skal Syriske regimestyrker nå ha kontroll over 80 prosent av den tidligere opprørsbastionen. De resterende opprørskontrollerte områdene er delt i tre lommer, som alle er beleiret av regimets styrker.

Søndag ettermiddag kom det meldinger om at en syrisk opprørsgruppe sier at den diskuterer en våpenhvile med en FN-delegasjon.

Diskusjonene omhandler også levering av nødhjelp og evakuering av personer som trenge akutt medisinsk hjelp, opplyser Wael Olwan, som er talsmann for opprørsgruppen Faylaq al-Rahman.

Opprørsgruppen ønsker ikke å forhandle fram en løsning som innebærer at sivile som ikke er syke eller såret, blir evakuert fra området, ettersom den mener dette innebærer tvangsflytting.

En russisk offiser opplyste søndag at over 25.000 mennesker har flyktet fra Øst-Ghouta i løpet av én dag.