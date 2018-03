Det er EU-president Donald Tusk som kommer med uttalelsen, melder flere nyhetsbyråer.

Ifølge EU-presidenten er stats- og regjeringssjefene enige med den britiske regjeringen at det ikke finnes noen annen troverdig forklaring enn at russerne står giftangrepet mot Skripal og datteren.

Tidligere torsdag kveld ble det varslet at Storbritannia, Tyskland og Frankrike ville komme med et felles svar på giftangrepet.

Under EUs toppmøte i Brussel hadde lederne fra de tre landene et eget møte. Der ble spionattentatet i Salisbury diskutert.

Vil sende sterkt europeisk budskap

Merkel og Macron ble oppdatert i detalj av May om etterforskningen. Den britiske statsministeren skal ha fortalt at stoffet er sikkert identifisert av verdensledende eksperter som om nervegift av typen Novitsjok. En nervegift som Russland tidligere har produsert.

Ingen av lederne mener det ikke finnes noen annen troverdig forklaring enn at Russland står bak angrepet, sier en talsperson for May.

– Lederne var også enige om at det er viktig å sende et sterkt europeisk budskap som svar på Russlands handlinger, og de ble enige om å holde tett kontakt de kommende dagene, sier talspersonen.

Geert Vanden Wijngaert / REUTERS

Amerikansk straffetoll og Russland-anklager

EU-toppmøtet ble dominert av USAs nye tollbarrièrer mot Kina, men også at EU slipper unna ekstratollen på stål og aluminium. Etter at det ble klart at EU ikke måtte gjøre noe med ekstratollen, skiftet fokuset over på Russland.

Storbritannias statsminister, Theresa May, ankom Brussel med et ønske om at EU-lederne skulle sende en klar fordømmelse av Russland, etter giftangrepet i Salisbury.

– Det er tydelig at den russerne ikke respekterer grenser, sa May til journalister. Hun omtalte giftangrepet som et «skamløst og uholdbart» angrep på Storbritannia.

Vladimir Putins tydelige avvisning av anklagene om at russerne sto bak giftangrepet, dominerte møtet, skriver Politico.

Putin skal personlig ha snakket med den greske presidenten Alexis Tsipras og den finske presidenten Sauli Niinistö torsdag. Begge samtalene skal ifølge Kreml ha blitt initiert av EU, men det var myndighetene i Moskva som uttalte seg om telefonsamtalene.

Ifølge Kreml diskuterte Putin og Tsipras de «nåværende problemene for europeisk sikkerhet og utviklingen i områdene rundt den østlige delen av Middelhavet», skriver Kreml på deres nettsider.

Greske diplomater uttrykte denne uken motstand mot britenes ønske om å ha et enda tøffere budskap i EUs fordømmelsen av Russland.

Russiske diplomater har gjentatte ganger kommet med uttalelser hvor de avviser at Russland hadde noe med drapet på eksspionen.

POOL / REUTERS

Flere åpner for å utvise russere

Storbritannia valgte å utvise 23 russiske diplomater, som følge av giftangrepet mot eksspionen Skripal og hans datter. Russland svarte ved å utvise 23 britiske diplomater.

Britene suspenderte også viktige kontrakter og kunngjorde at Storbritannia vil boikotte fotball-VM i Russland til sommeren.

Også andre EU-land vurderer å utvise russiske diplomater som følge av giftangrepet. Litauens president Dalia Grybauskaite bekreftet i forkant av EU-toppmøtet at Litauen i nær fremtid kan komme til å utvise russiske diplomater.

– Vi støtter Storbritannia fullt ut i denne situasjonen, og vi støtter de tiltakene Storbritannia har gjennomført. Vi vurderer alle slike tiltak. Jeg gjør det selv som president i Litauen, sa hun på vei inn til møtet i den belgiske hovedstaden.

Hverken EU-kommisjonens president, Jean-Claude Juncker, eller EU-president Donald Tusk, har så langt vært villige til å støtte Mays uttalelser om at Russland nå er en «strategisk fiende», skriver The Guardian.