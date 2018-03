Zuckerberg sier i en Facebook- post på sin egen profil at selskapet vil gjøre flere ting for å beskytte brukernes personinformasjon i kjølvannet av skandalen.

«Vi har et ansvar for å beskytte informasjonen deres. Hvis vi ikke kan gjøre det, så fortjener vi ikke å tjene dere», skriver Zuckerberg.

I helgen ble det kjent at det britiske kommunikasjonsbyrået Cambridge Analytica (CA) hadde samlet inn personopplysninger fra 50 millioner Facebook-brukere, for deretter å selge analysene av materialet til blant andre Donald Trumps valgkampstab.

Det var avisene The New York Times og The Observer som avdekket forholdene.

«Dette var et tillitsbrudd mellom Kogan, Cambridge Analytica og Facebook. Men det var også et tillitsbrudd mellom Facebook og de personene som deler deres informasjon med oss, og som forventer at vi skal beskytte den informasjonen. Vi må fikse det», skriver Facebook-direktøren.

I want to share an update on the Cambridge Analytica situation -- including the steps we've already taken and our next... Posted by Mark Zuckerberg on Wednesday, March 21, 2018

Ben Margot / TT / NTB Scanpix

Zuckerberg har vært under hardt press for å forklare seg etter avsløringene om at kommunikasjonsbyrået skal ha utnyttet personopplysninger fra millioner av Facebook-brukere.

Facebook har til nå skyldt på britiske CA, som blant annet brukte informasjonen til å lage analyser som ble solgt til daværende presidentkandidat Donald Trumps valgkampstab. Zuckerberg er blitt avkrevd svar fra blant annet EU-parlamentet og Parlamentet i Storbritannia.

«Jeg har jobbet med å forstå nøyaktig hva som skjedde og hvordan vi kan sikre at dette ikke skjer igjen», skriver Facebook-sjefen onsdag.

Han mener selskapet allerede for flere år siden tok de viktigste grepene for å hindre at dette skjer igjen.

«Men vi har også gjort feil, det er mer å gjøre, og vi er nødt til å ta grep og gjøre det», skriver Zuckerberg videre.

Skylder på CA

Facebook hevder å ha tatt flere grep for å sikre brukernes personopplysninger siden skandalen ble kjent, og selskapet har også suspendert kontoene tilhørende CA og CAs morselskap Strategic Communication Laboratories (SCL).

Kontoene til to personer som var med på å utvikle CAs app, en personlighetstest, som 320.000 Facebook-brukere tok, er også stengt.

«Hele selskapet er opprørt over at vi ble bedratt. Vi er forpliktet til å rette oss sterkt etter våre retningslinjer om å beskytte persondata og vil ta alle nødvendige skritt for å sørge for at dette skjer», het det i en melding fra Facebooks hovedkvarter tirsdag.

Syndebukk

Psykologiprofessor Aleksandr Kogan ved Cambridge-universitetet var en av dem som utviklet appen CA benyttet for å sanke personopplysninger.

– Mitt syn er at jeg i praksis blir brukt som syndebukk av både Facebook og Cambridge Analytica, sier han.

CA-sjef Alexander Nix er suspendert fra sin stilling etter at britiske Channel 4 viste opptak av ham der han skrøt av selskapets uortodokse metoder. Nix avviser å ha gjort noe galt.

Flere teknologieksperter mener at saken nå utvikler seg til å bli den største krisen i Facebooks historie. Hele Facebooks grunnlag er under skyts, siden det består av å samle inn data om de 2,2 milliarder brukerne.