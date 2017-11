Vårbryllup for prins Harry og Meghan

Ifølge en kunngjøring fra prins Charles mandag formiddag forlovet paret seg tidligere i november. Senere mandag skal de to stille opp til en fotoseanse i forbindelse med forlovelsen.

De to har vært kjærester siden juli 2016, og forholdet ble bekreftet offisielt i november samme år. Markle er født i California, men har i lang tid vært bosatt i Toronto i Canada. Av yrke er hun skuespiller.

I London

Ryktene om at en forlovelse var nært forestående, har gått siden 36-åringen kom til London for halvannen uke siden. Hun ble også observert da hun var ute og handlet i London i forrige uke, og hun skal ha tatt med seg sine to hunder til den britiske hovedstaden, ifølge The Sun.

Prins Harry (33) er den yngste av de to sønnene til prins Charles og den nå avdøde prinsesse Diana.

Markles foreldre gitt sitt samtykke til bryllupet, heter det i kunngjøringen fra Clarence House.

Ifølge en uttalelse fra Buckingham Palace er dronning Elizabeth og prins Philip svært glade på parets vegne og de ønsker dem all mulig lykke.

Glad storebror

Prins William, som er Harrys storebror, og hans kone Catherine, sier at de er «svært begeistret for Harry og Meghan».

– Det har vært fantastisk å bli kjent med Meghan og se hvor lykkelige hun og Harry er sammen, skriver de i en uttalelse.

Paret deltok for første gang sammen på et offisielt arrangement i september. Det var under åpningen av Invictus Games i Toronto, et internasjonalt idrettsarrangement for sårede soldater som prins Harry har tatt initiativ til, ifølge BBC.

Prinsen har selv bakgrunn fra det britiske forsvaret der han blant annet har vært helikopterpilot.