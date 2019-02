Tre bokstaver skapte knute på tråden mellom Polen og Israel. Deretter ble det bare verre.

Forrige uke møttes statsledere til Midtøstenkonferanse i Warszawa. Til stede var blant andre Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

Under et møte med pressen torsdag ble Netanyahu konfrontert med en konflikt som utspilte seg mellom Polen og Israel i fjor. Avisen Times of Israel lurte på hva Netanyahu syntes om en ny, polsk lov som åpner for rettslige skritt mot dem som sier at det polske folket var medskyldige i holocaust.

Loven er fra israelsk hold blitt kritisert som et forsøk på å fornekte polsk deltagelse i jødeutryddelsen.

– Polakker samarbeidet med nazistene. Jeg kjenner historien og jeg forsøker ikke å renvaske den, sa Netanyahu til sitt forsvar, ifølge Times of Israel.

Men sa han polakkene eller polakker?

Vil ikke kategoriseres som nazister

Flere reportere som var til stede under pressetreffet, hevder Netanyahu sa «the poles», altså polakkene.

Men en innspilling av talen beviser at Netanyahu altså ble feilsitert av blant annet Jerusalem Post.

Han sa ikke «the poles», men «poles, altså ikke polakkene, men polakker. Det er akkurat her smertegrensen går for den polske regjeringen. Det er nemlig stor forskjell på polakkene (alle) og polakker (noen) for den polske regjeringen.

KACPER PEMPEL / Reuters

Men utsagnet til Netanyahu er ikke løsrevet fra sannheten. Det er dokumentert i historiebøkene at mange polakker samarbeidet med nazistene om holocaust, men altså ikke alle. Polakker som en helhet, vil derfor ikke kategoriseres som et folk som var på nazistenes side.

Netanyahus uttalelse vakte derfor stor harme før den viktige presiseringen kom frem og det ble klart at han hadde sagt polakker og ikke polakkene.

Men ikke før presiseringen var godtatt i Polen, kom den nyinnsatte israelske utenriksministeren og kastet enda mer bensin på bålet.

– Får inn antisemittisme med morsmelken

– Polakker samarbeidet definitivt med nazistene, uttalte utenriksminister, Yisrael Katz til TV-kanalen Reshet 13 TV, før han pekte på at faren til den tidligere israelsk statsministeren, Yitzhak Shamir, ble drept av polakker.

– Han sa at slik han så det, fikk polakker inn antisemittisme med morsmelken. Du kan ikke pynte på den historien, sa Katz.

Dermed ble forholdet mellom de to landene om ikke enda verre.

Polens statsminister, Mateusz Morawiecki, avlyste allerede lørdag møtet med Israel. Mandag varslet også utenriksministeren som skulle være Morawieckis stedfortreder, at han avlyste hele møtet.

