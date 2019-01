13 canadiere anholdt i Kina den siste måneden

Talsmann Guillaume Berube i Canadas utenriksdepartement bekrefter tallet overfor nyhetsbyrået AFP og legger til at ingen av pågripelsene har skjedd i Hongkong.

Blant de 13 er den tidligere diplomaten Michael Kovrig og konsulenten Michael Spavor, som ble pågrepet 10. desember og anklaget for aktiviteter som truet rikets sikkerhet. Sarah McIver, som senere er sluppet fri er også med i tallet Berube viser til. Disse tre er de eneste sakene som har vært offentlig kjent hittil.

Les også: Han introduserte Kim Jong-un for Dennis Rodman. Nå kan han bli holdt i et hemmelig kinesisk fengsel i et halvår.

Totalt er rundt 200 canadiere pågrepet i Kina for ulike forhold, et tall som har vært forholdsvis stabilt de siste årene. Til sammenligning, er rundt 900 canadiere i samme situasjon i USA.

Enkelte mener pågripelsene av Kovrig og Spavor er en gjengjeldelse for at canadierne pågrep Huaweis finansdirektør Meng Wanzhou. Hun er etterlyst i USA for bankbedrageri og brudd på landets sanksjoner mot Iran. Meng risikerer å bli utlevert fra Canada, der hun ble pågrepet under en mellomlanding i Vancouver.

Canadas utenriksminister har gjentatte ganger bedt om at de to canadierne løslates og betegner pågripelsene som vilkårlige. Både USA og flere europeiske land støtter Canadas krav.