På en pressekonferanse mandag ettermiddag kunne Sveriges statsminister Stefan Löfven presentere sin nye ministerstab. Löfven fikk inn fire nye fra sitt eget parti, Socialdemokraterna (S), samt to fra Miljöpartiet (MP):

Hans Dahlgren (S) blir EU-minister.

(S) blir EU-minister. Anders Ygeman (S) blir infrastrukturminister.

(S) blir infrastrukturminister. Matilda Ernkrans (S) blir utdanningsminister.

(S) blir utdanningsminister. Åsa Lindhagen (MP) blir arbeidsminister.

(MP) blir arbeidsminister. Jennie Nilsson (S) blir næringsminister.

(S) blir næringsminister. Amanda Lind (MP) blir kulturminister.

De nye statsrådene er uthevet

– Mangler tillit

Ett av de nye navnene har skapt reaksjoner hos söta bror. Löfvens partikamerat Anders Ygeman var én av to statsråder som måtte pakke sakene etter en IT-skandale i 2015.

Informasjon om militære kjøretøy, jagerflypiloter og vitnebeskyttelsesprogram kom på avveie etter at det svenske Transporttilsynet åpnet for avvik fra sikkerhetsloven. IT-teknikere fra andre land uten sikkerhetsklarering fikk dermed tilgang til hemmelige dokumenter, og Ygeman måtte gå etter å ha fått et mistillitsforslag mot seg.

– Det er bemerkelsesverdig at han får fornyet tillit, i og med at han ble avsatt og ikke vurdert til å ha tilliten som trengs for å være minister, sa Kristdemokraternas leder Ebba Busch Thor til Aftonbladet i dag.

Også Benjamin Dousa, Socialdemokraterna förnedrar verkligen C och L genom att utse Ygegman till minister igen

Også Benjamin Dousa i Moderaternas ungdomsparti MUF er kritisk og mener Socialdemokraterna «fornedrer» de to støttepartiene Centerpartiet og Liberalerna.

Ygeman svarer at reaksjonene fra Kristdemokraterna og Moderaterna var som ventet.

– Jeg tenker at de også bør se fremover og se hva jeg kan bidra med. Jeg har jobbet sammen med alle de borgerlige opposisjonspartiene og gjort gode avtaler, sier Ygeman til Aftonbladet.

– Historisk samarbeid

Statsministeren selv brukte store ord om dagens nyheter.

– Nå innleder vi et historisk samarbeid på tvers av gamle partiskiller. Vi skal skape flere arbeidsplasser, bedre velferd og redusere kriminaliteten, sa Löfven i talen i dag.

Han trakk også frem kampen mot klimautslipp.

– Sverige skal bli verdens første fossilfrie velferdssamfunn, sa statsministeren og viste til eldrevne lastebiler og kollektivtrafikk, økt bruk av tre i nybygg og resirkulering av klær.

– Ingen nye bensin- og dieseldrevne biler skal selges etter 2030, sa Löfven.

Med støtte fra Centerpartiet og Liberalerna skal regjeringspartiene Socialdemokraterna og Miljöpartiet gjennomføre det Löfven kaller en kraftig grønn skatteendring. Klimakrav for luftfart skal skjerpes.

Integrering

Löfven varsler også mer effektiv integrering.

– Et integreringsår skal innføres, en svensk ny start, sa Löfven.

Han skal blant annet få i gang mer yrkesrettet svenskundervisning og programmer for lærlinger. Videre skal det innføres krav om bestått svensktest og samfunnskunnskap for å få statsborgerskap.

Kampen mot kriminalitet skal også skjerpes. Frem til 2024 skal 10.000 flere ansettes i politiet.

Straffenivået skal skjerpes i saker som omfatter narkotika og gjengkriminalitet, og politiet skal selv få bestemme hvor overvåkingskameraer skal utplasseres på offentlige steder.

Utdanningspolitikken ble også trukket frem. Det innføres mobilforbud i skolene, kampen mot mobbing skal skjerpes, og det skal vurderes forbud mot etablering av frittstående religiøse skoler.

– Reformbehov

Sykehuskøene skal reduseres, og psykiatrien skal styrkes. I utenrikspolitikken ligger de gamle linjene fast. Sverige skal ikke bli NATO-medlem, slo Löfven fast.

– Sverige trenger store reformer. Disse skal vi nå ta fatt på, sammen, over partiblokkene, sa Löfven.

Han konstaterte at svensk økonomi er sterk.

– Budsjettunderskudd er snudd til overskudd. Sysselsettingen er den høyeste på over 25 år, og statsgjelden er på det laveste nivå siden 1970-tallet. Vi har handlingsrom, sa Löfven.

Regjeringen skal bruke ytterligere fem milliarder svenske kroner på velferd over de neste fire årene, og pensjonister skal komme bedre ut økonomisk. Arbeidsgiveravgiften skal reduseres, understreket han.

Regjeringsskifte på Stockholms slott

Det formelle regjeringsskiftet skjer klokken 14.15 på Stockholms slott, der kong Carl Gustav, kronprinsesse Victoria, Riksdagens leder Andreas Norlén og den nye regjeringen er til stede.

Det var 131 dager etter valget i Sverige at Riksdagen valgte Stefan Löfven som statsminister.

Fakta: Fakta om regjeringsproblemene i Sverige * I valget til ny Riksdag 9. september i fjor fikk ingen av blokkene, hverken den borgerlige Alliansen eller de rødgrønne, flertall. Socialdemokraterna ble største parti, fulgt av Moderaterna. * Ingen av de andre partiene vil samarbeide med det innvandringskritiske partiet Sverigedemokraterna, som ble nummer tre. * UIike partiledere har fått sjansen til å sondere mulighetene for en ny regjering. En løsning kom først da Centerpartiet og Liberalerna brøt ut av Alliansen og inngikk en avtale med Socialdemokraterna og Miljöpartiet 12. januar. De fire partiene har ikke flertall og var avhengig av at Vänsterpartiet ikke stemte mot samarbeidet. * Avtalen innebærer at Socialdemokraterna og Miljöpartiet fortsetter i regjering, men må føre en mer borgerlig politikk.