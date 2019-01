Sveriges nye regjering presenteres nå

– Nå innleder vi et historisk samarbeid på tvers av gamle partiskiller. Vi skal skape flere arbeidsplasser, bedre velferd og redusere kriminaliteten, sa Löfven i innledningen sin.

Han trakk også fram kamp mot klimautslipp.

– Sverige skal bli verdens første fossilfrie velferdssamfunn, sa statsministeren, som viste til eldrevne lastebiler og kollektivtrafikk, økt bruk av tre i nybygg og resirkulering av klær.

– Ingen nye bensin- og dieseldrevne biler skal selges etter 2030, sa Löfven.

Med støtte fra Centern og Liberalerna skal regjeringspartiene Socialdemokraterna og Miljöpartiet gjennomføre det Löfven kaller kraftig grønn skatteendring. Klimakrav for luftfart skal skjerpes.

Integrering

Löfven varsler også mer effektiv integrering.

– Et integreringsår skal innføres, en svensk ny start, sa Löfven.

Integreringspolitikken skal omfatte intensiv yrkesrettet svenskundervisning, praksis, yrkesutdanning, obligatorisk samfunnsorientering og programmer for lærlinger. Videre skal det innføres krav om bestått svensktest og samfunnskunnskap for å få statsborgerskap.

Kampen mot kriminalitet skal også skjerpes. Fram til 2024 skal 10.000 flere ansettes i politiet. Straffenivået skal skjerpes i saker som omfatter narkotika og gjengkriminalitet, og politiet skal selv få bestemme utplassering av overvåkingskameraer på offentlige steder.

Utdanningspolitikken ble også trukket fram. Det innføres mobilforbud i skolene, kampen mot mobbing skal skjerpes, og det skal vurderes forbud mot etablering av frittstående religiøse skoler.

– Reformbehov

Sykehuskøene skal reduseres og psykiatrien skal styrkes. I utenrikspolitikken ligger de gamle linjene fast. Sverige skal ikke bli NATO-medlem, slo Löfven fast.

– Sverige trenger store reformer. Disse skal vi nå ta fatt på, sammen, over partiblokkene, sa Löfven.

Han konstaterte at svensk økonomi er sterk.

– Budsjettunderskudd er snudd til overskudd. Sysselsettingen er den høyeste på over 25 år og statsgjelden er på det laveste nivå siden 1970-tallet. Vi har handlingsrom, sa Löfven.

Regjeringen skal bruke ytterligere 5 milliarder svenske kroner på velferd over de neste fire årene, og pensjonister skal komme bedre ut økonomisk. Arbeidsgiveravgiften skal reduseres, understreket han.

Etter talen skal Löfven presentere statsrådslisten.

Regjeringsskifte på Stockholms slott

Etter å ha presentert den nye regjering skal Löfven holde pressetreff. Det skjer tidligst klokken tolv. Det formelle regjeringsskiftet skjer klokken 14.15 på Stockholms slott der kong Carl Gustav, kronprinsesse Victoria, Riksdagens leder Andreas Norlén og den nye regjeringen er til stede.

Regjeringen vil bestå av statsråder fra Socialdemokraterna og Miljöpartiet, som i dag. Noen gamle navn er ventet å gjøre comeback, men flere nye statsråder er også ventet, melder TT.

Det var 131 dager etter valget i Sverige at Riksdagen valgte Stefan Löfven som statsminister.

Fakta: Fakta om regjeringsproblemene i Sverige * I valget til ny Riksdag 9. september i fjor fikk ingen av blokkene, verken den borgerlige Alliansen eller de rødgrønne, flertall. Socialdemokraterna ble største parti, fulgt av Moderaterna. * Ingen av de andre partiene vil samarbeide med det innvandringskritiske partiet Sverigedemokraterna, som ble nummer tre. * UIike partiledere har fått sjansen til å sondere mulighetene for en ny regjering. En løsning kom først da Centerpartiet og Liberalerna brøt ut av Alliansen og inngikk en avtale med Socialdemokraterna og Miljöpartiet 12. januar. De fire partiene har ikke flertall og var avhengig av at Vänsterpartiet ikke stemte mot samarbeidet. * Avtalen innebærer at Socialdemokraterna og Miljöpartiet fortsetter i regjering, men må føre en mer borgerlig politikk.

Avviser hemmelig avtale

115 riksdagsmedlemmer stemte fredag for at Löfven får fortsette som statsminister, mens 153 stemte imot. Löfven ble imidlertid sikret seieren med 77 blanke stemmer, deriblant fra de to borgerlige partiene han nå skal samarbeide med, Centerpartiet og Liberalerna.

Også Vänsterpartiet stemte blankt, selv om partiet skal være utestengt fra innflytelse, ifølge den såkalte januar-avtalen mellom regjeringspartiene S og M, og de borgerlige støttepartiene.

Löfven har avvist at det er inngått noen hemmelig avtale med Vänsterpartiet. Vänsterpartiets leder Jonas Sjöstedt har gjort det klart at hans parti valgte å la Löfven bli sittende for å unngå å slippe til en «blåbrun» regjering. Men partiet lover å bruke sin vippeposisjon for å hindre politikk de er imot, som en oppmykning av arbeidsretten og i boligspørsmål, uttalte Sjöstedt i forrige uke.

Han gjorde det dermed klart at den nye regjeringens støtte i Riksdagen er skjør.