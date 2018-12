Jurij Usjakov, som er en av Putins utenrikspolitiske rådgivere, sier at presidenten ikke er fornærmet, men at han synes avlysningen er synd i lys av at lederne har flere saker å snakke om.

Les også: Bildet av Trump og Putin er «årets blikk», ifølge russisk avis.

Bare uformell prat

USAs president Donald Trump overrasket da han avlyste møtet på bakgrunn av at Russland kapret tre ukrainske marinefartøy og tok mannskapene til fange etter et sammenstøt i Kertsjstredet ved den ukrainske Krim-halvøya, som Russland har annektert, den 25. november.

I stedet vekslet Trump og Putin noen ord i forbindelse med en middag under møtet, en uformell prat både Kreml og Det hvite hus har bekreftet. Putin benyttet praten til å forklare Trump Russlands stilling i konflikten.

Usjakov sier at det nå er opp til USA å arrangere et mulig fremtidig møte.