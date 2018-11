– Gibraltar tilhører ikke Storbritannia, sa Spanias statsminister Pedro Sanchez mandag. Tirsdag fulgte utenriksminister Josep Borrell opp.

– Spania vil nedlegge veto mot avtalen om ikke formuleringene i artikkel 184, som omhandler Gibraltar, endres, sa han.

Den årelange striden mellom Storbritannia og Spania, om retten til den strategisk viktige utposten på sørspissen av Spania, har dermed blusset opp igjen.

Til afternoon tea i Brussel

François Lenoir / Reuters/ NTB scanpix

I dag onsdag er Theresa May tilbake i Brussel. Klokken 17.00 har EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker invitert henne til «afternoon tea».

Etter en uke med bråk og trusler om mistillit på hjemmebane håper Theresa May på en harmonisk ettermiddag i EU-hovedstaden.

Planen er å finpusse de siste detaljene før det ekstraordinære EU-toppmøtet søndag, hvor EUs stats- og regjeringssjefer etter planen skal velsigne skilsmisseavtalen.

Men i stedet må May være forberedt på nytt bråk i Brussel. Og spanjolene er ikke de eneste som skaper ny hodepine for den britiske statsministeren. Flere EU-land krever endringer i avtaleutkastet, deriblant Frankrike og Nederland.

«The Rock» igjen under angrep

Eirin Hurum

Spania krever nå at en fremtidig avtale om Gibraltar må tas ut av brexit-avtalen. En slik avtale kan kun fremforhandles mellom Spania og Storbritannia, ikke mellom Storbritannia og EU, mener spanjolene.

An interesting development given the 🔧 Spain appears to have thrown into the #Brexit divorce deal. 👇 https://t.co/lDBVg6mZJ5 — Mark Stone (@Stone_SkyNews) November 20, 2018

Det har vært flere folkeavstemninger om klippens suverenitet. Samtlige har endt med overveldende flertall for at Gibraltar skal tilhøre Storbritannia. Det er ikke så rart. Det bor knappe 30.000 innbyggere på «The Rock», «Klippen», som de lokale kaller Gibraltar. 99 prosent er britiske.

Grensekontrollen inn til Gibraltar styres av spansk politi og har alltid vært et barometer på det politiske klimaet mellom Spania og Storbritannia. Hver dag kommer opp mot 10.000 mennesker inn til Gibraltar for å jobbe. Mange venter i timevis på å passere. Guardia Civil tar seg ofte god tid til å sjekke pass, bager og biler.

Fakta: Dette er Gibraltar På britiske hender siden 1713 da Spania oppgir råderetten gjennom Utrecht-traktaten. Britisk kronkoloni fra 1830. Nå omtalt som britisk oversjøisk territorium. I 1954 blokkerer spanjolene flyrommet over klippen i forbindelse med et planlagt besøk av dronning Elizabeth II. I 1963 starter spanjolene en resultatløs kampanje i FN om å få råderetten tilbake. Klippen har i dag egen konstitusjon, indre selvstyre og egen regjering. Området er på knappe syv kvadratkilometer. Lever av turisme, stor finanssektor, nettspillindustri og internettgambling.

Flere krav i siste sekund

Søndag advarte EUs sjefforhandler Michel Barnier EU-landene mot å komme med nye krav nå i sluttfasen. Han fryktet at det kunne gi EU-motstanderne i Storbritannia ny ammunisjon, og at britene igjen ville kreve at den 585 siders lange brexit-avtalen måtte gjenåpnes.

Men han ble ikke hørt. I tillegg til Spania krever nå også Frankrike og Nederland endringer i avtaleteksten. Frankrike vil ha en egen erklæring som skal sikre franske fiskere adgang til britisk farvann. Nederland har varslet at de krever en politisk erklæring om like konkurransevilkår innenfor miljø, konkurranse, skatt og arbeidsrettslige forhold.

Opprøret mislyktes

Samtidig har Theresa May fått en liten pustepause på hjemmebane etter at kuppmakerne, anført av den erkekonservative opprøreren Jacob Rees-Mogg, ikke har klart å samle nok støtte til å kaste henne. Opprørerne trengte 48 protestbrev for å utløse kravet om mistillit. Foreløpig er det kjent at bare 26 brev er kommet inn.

Samtidig viser en fersk meningsmåling at velgerne nå stiller seg bak May. En måling utført av meningsmålingsinstituttet YouGov for The Times viser at oppslutningen om May har skutt i været den siste vanskelige uken. Etter at brexit-avtalen ble kjent i forrige uke, mente 47 prosent at May burde gå. 33 prosent støttet henne.

Denne uken er tallene snudd på hodet: 46 prosent ønsker at hun skal bli sittende. 34 prosent mener hun må gå.