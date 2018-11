Löfven kan bli tvunget til å lede Sverige med SD-støttet Kristersson-budsjett

At Centern og Liberalerna legger frem sine egne forslag til statsbudsjett innebærer nemlig at Löfvens overgangsbudsjett sannsynligvis taper den avgjørende budsjettavstemningen i Riksdagen.

Etter vanlig praksis i Sverige vil Centern og Liberalerna stemme på sine egne budsjetter i den første avstemningsrunden, og deretter avstå fra å stemme i den avgjørende voteringen, som skal finne sted senest 21. desember.

Moderaternas budsjettforslag ventes på sin side å få støtte fra Kristdemokraterna og Sverigedemokraterna, hvilket betyr at Löfvens budsjett taper med 144 mot 154 stemmer.

Dermed kan Sveriges fungerende statsminister måtte lede på Moderaternas budsjett frem til en ny regjering blir dannet.

Kan gi mer innflytelse til Sverigedemokraterna

Centerns og Liberalernas avgjørelse om å legge frem budsjettforslag kan føre til at Sverigedemokraterna får større innflytelse over Moderaternas budsjett.

– Det blir våre 62 mandater som blir avgjørende for hvilken økonomisk politikk som skal gjelde i 2019, sier partiets finanspolitiske talsperson Oscar Sjöstedt til nyhetsbyrået TT.

Han sier videre at det allikevel ikke er noen garanti for at de stemmer for Moderaternas budsjettforslag.

– Det er fullt mulig, og kanskje til og med sannsynlig at vi gir vår støtte til et M- eller M-KD-budsjett etter at vårt eget budsjett har falt igjennom, men da har vi forventninger til hva budsjettet skal inneholde, sier Sjöstedt.

Lööf sonderer

Etter at Löfven selv og Moderaterna-leder Ulf Kristersson begge har fått sonderingsoppdraget og mislyktes fikk Centern-leder Annie Lööf oppdraget fra talmann Andreas Norlén torsdag.

Lööf har gitt uttrykk for at hun ønsker et blokkoverskridende samarbeid i en ny regjering, med Ulf Kristersson som ny statsminister. Dette har imidlertid blitt møtt med motstand fra blant annet Kristersson selv.

Skulle Lööf mislykkes med sonderingen vil det gjenstå to forsøk til før det blir nyvalg i Sverige.