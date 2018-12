Perus fotballpresident pågrepet og fengslet

Presidenten ble pågrepet i sitt hjem i hovedstaden Liba tidlig torsdag morgen lokal tid, opplyser aktor Jorge Chávez og tilføyer at det er sannsynlig at flere vil bli arrestert.

47 år gamle Oviedo mistenkes for å ha bestukket dommere ved å gi dem billetter til VM, hvor Peru klarte å kvalifisere seg for første gang på 36 år. Han er foreløpig fengslet i 15 dager.

Politiet ønsker også tilgang til fotballforbundets lokaler.

Statsadvokaten i Lima utstedte i november en arrestordre i en annen sak hvor Oviedo er mistenkt for å ha beordret to drap på fagforeningsledere i sukkerindustrien, ett i 2012 og det andre i 2015. Det er ventet at retten snarlig vil ta stilling til arrestordren.

Flere har tatt til ordet for at Oviedo skal trå til side mens han etterforskes, noe presidenten selv nektet å gjøre.