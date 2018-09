Valgeksperter: Mot regjeringsskifte i Sverige

En halv time over midnatt var det så å si dødt løp mellom den rødgrønne blokken og de borgerlige partiene - 144 mot 143, mens Sverigedemokraterna (SD) hadde 62 mandater.

Jan Arild Snoen, som har fulgt det svenske valget nøye, sier det er vanskelig å spå om hva som nå skjer i svensk politikk.

– Men jeg vil tro det er mer sannsynlig at statsministeren om en stund vil hete Ulf Kristersson og ikke Stefan Löfven.

Han peker på at det kan hevdes at det er et ikke-sosialistisk flertall, med alliansepartiene og SD til sammen. Det har det også vært i de fire forutgående årene.

– Det vil være vanskelig å se at et slikt flertall fortsatt vil innebære at Löfven vil være statsministrer i fire nye år. Men det betinger at Centerpartiet og Liberalerne aksepeter en form for relasjon med SD. Det har ikke de borgerlige partiene blitt enige om før valget. Nå skal de samtale om dette, sier Snoen.

Ørn E. Borgen / Aftenposten

– Jeg tror derfor det er mer enn 50 prosent sannsynlig at Kristersson blir statsminister.

Ved midnatt lå Moderaterna an til å få 19,8 prosent av stemmene. Det er en kraftig tilbakegang fra 2014 da partiet også gikk tilbake og fikk 23,3 prosent av stemmene.

– Noen må gå fra valgløftene sine

Men til tross for et ikke-sosialistisk flertall blir det uansett ikke enkelt for den borgerlige Alliansen å danne regjering, ifølge professor Tommy Möller ved Stockholms universitet.

– For regjeringsspørsmålet er det ikke avgjørende hvilken blokk som blir størst, men hvilken regjering som kan dannes med utgangspunkt i valgresultatet, understreker han overfor NTB.

– Det kommer til å bli vanskelig for Alliansen å danne regjering, selv om det er mest sannsynlig. Det forutsetter nemlig at man vil regjere med passiv støtte fra Sverigedemokraterna, noe som er vanskelig for Centerpartiet og Liberalerna med tanke på det man har sagt i valgkampen.

– Mandag starter den vanskelige prosessen. Noen partier kommer til å måtte gå tilbake på sine nokså kategoriske uttalelser, og slikt kan koste dem troverdighet. Men Sverige må ha en regjering, det er utgangspunktet, sier Möller til NTB.

Tar minst er par uker

Der er ventet at det går minst et par uker før det kan nærme seg en avklaring. Tidligst 25. september skal det avholdes en «statsministeromröstning» etter at talmannen i Riksdagen (tilsvarende den norske stortingspresidenten) har sondert og funnet hvem vedkommende har størt sjanse til å bli statsminister.

Men det kan også gå lengre tid. Etter at statsministeravstemningen er avgjort, og en regjering er på plass, skal det senere i høst stemmes over budsjettforslaget til Regjeringen.

En svensk regjering trenger ikke et flertall bak seg, men kan ikke ha et flertall mot seg. Det kan skje ved at partiene lar være å stemme. Det er en mulighet som ikke finnes i det norske politiske systemet.